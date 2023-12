Congo-Brazzaville: Partenariat - La Banque mondiale réitère son engagement à accompagner le pays

En séjour de travail à Dubaï, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé, le 4 décembre, avec une délégation de la Banque mondiale sur des sujets liés à l'environnement et au développement.

Au cours de leurs entretiens, le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, et la Banque mondiale ont parlé de leur partenariat, de la mise en oeuvre du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, et du financement de certains projets de base, tels que l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que de l'agriculture.

« Nous avons d'abord salué le leadership du président Denis Sassou N'Guesso par rapport à la lutte contre le changement climatique, comme en témoigne l'organisation récemment du sommet sur les trois Bassins à Brazzaville. Nous avons réitéré l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le Congo pour mettre en oeuvre le Fonds bleu pour le Bassin du Congo qui lui est particulièrement cher. Ce qui permettra à un certain nombre de projets transformateurs d'être financés par la contribution des différents bailleurs de fonds », a assuré Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.

Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo est un fonds international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région du Bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux, et notamment de celle des fleuves. L'accord portant création de ce fonds a été signé par douze pays de la sous-région en 2017 au Congo.

Pour la Banque mondiale, le Congo dispose « d'importantes potentialités et de ressources importantes qui peuvent lui permettre des investissements structurants et d'assurer l'accès à l'eau potable et à l'électricité à l'ensemble de la population ». « La Banque mondiale est engagée à soutenir le Congo pour la réalisation de projets concrets dans ces deux secteurs », a précisé Ousmane Diagana.

Par ailleurs, la Banque mondiale a également salué les efforts consentis par le Congo dans la gestion des finances publiques. Sur ce, l'institution a programmé un appui budgétaire de cent millions de dollars au profit du Congo. La question sera au centre du conseil d'administration de la Banque prévu dans deux semaines.

Le vice-président a expliqué que l'appui financier permettra au Congo « d'avoir de ressources fraîches qui sont une récompense des efforts des réformes faites par le Congo. Ce sont des ressources supplémentaires pour aider le Congo à financer son budget ».

Rappelons qu'en République du Congo la Banque mondiale soutient des secteurs clés du développement tels que les infrastructures, l'apprentissage, la protection sociale, la santé, l'agriculture ainsi que la gouvernance et le développement du secteur privé.