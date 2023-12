Sénégal: LIGUE 1 (6e journée) - Teungueth FC rejoint Dakar Sacré Coeur en tête, Jaraaf sur le podium

En embuscade depuis quelques journées, Teungueth FC a finalement rejoint la tête du classement de Ligue 1 après sa nette victoire devant Diambars. Les Rufisquois sont désormais co-leaders, à égalité de points avec le Dakar-Sacré coeur accroché à domicile, par le stade de Mbour. Cette 6e journée a été faste pour le Jaraaf, qui, en faveur de sa large victoire (3-0 devant GF), intègre le podium avec la 3e place. Tout à l'opposée du Casa-Sports qui a essuyé face à la Sonacos, une quatrième défaite qui l'enfonce encore aux bas-fonds du classement.

Teungueth FC a donné un coup d'accélérateur en championnat avec la bonne opération réussie samedi 2 décembre pour le compte de la 6e journée. Les Rufisquois (12 points+4) qui se sont nettement imposés (0-2) au stade Lat Dior face à Diambars FC. Ils reviennent à égalité de points Dakar Sacré-Coeur qui ne les distance qu'à la faveur de la différence de buts (12 points+5). Puisque les Académiciens ont été contraints à un match nul vierge (0-0) dans le duel qui l'a opposé au Stade de Mbour (13e ; 4 points) avant dernier au classement.

Le duo de tête est désormais talonné par le Jaraaf qui a réussi la plus belle opération de la journée en exerçant samedi au stade Iba Mar Diop, une nette domination devant Génération foot (9e ; 7 points). Ce succès permet aux «Vert et Blanc» de quitter la 5e place et d'accéder au podium (3e ; 10 points).

Au stade Amadou Wade, Guédiawaye FC (4e ; 10 points) est resté maitre à domicile après sa victoire (1-0) devant les promus de Jamono de Fatick. Avec cette défaite, les promus Fatickois perdent leur troisième place et retrouvent la 8e place (8e ; 7 points). Pour les autres rencontres, la Linguère de Saint Louis a profité de la réception de l'Us Ouakam (11e ; 5 points) au stade Mawade Wade pour s'imposer sur la plus petite des marques (1-0). Ces trois précieux points décrochés à domicile l'éloignent de la zone rouge pour la 5e place (9 points).

Au stade Iba Mar, l'Us Gorée et l'As Pikine se sont quittés dimanche par un match nul (1-1). Menés au score, les Insulaires ont fini par arracher le point du nul à la 90e minutes. Avec point du nul permet aux Pikinois et Goréens d'occuper respectivement la 7e place (8 points) et la 10e place (5 points). Au bas du tableau du tableau, aucun changement n'a été noté. Diambars de Saly (12e ; 5 points), qui a sombré à domicile, reste première équipe à 1 points du stade de Mbour (13e ; 4 points). Après sa quatrième défaite (0-1) subie devant la Sonacos de Diourbel (6e ; 9 points), le Casa Sport reste scotché à la place de lanterne rouge avec 1 petit point au commun.

Résultats 6e Journée Ligue 1

Dakar Sacré Coeur- Stade de Mbour 0-0

Jaraaf-Génération Foot (3-0)

Diambars-Teungueth FC (0-2)

Linguère- US Ouakam (1-0)

Guédiawaye-Jamono Fatick (2-1)