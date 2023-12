Madagascar: Une COP28 ne suscitant pas trop d'espoir

Les habitants de la planète Terre savent que la lutte contre le réchauffement climatique est une des tâches essentielles de leurs gouvernements pour préserver leur habitat. Le cri d'alarme a été lancé depuis longtemps par les écologistes et les scientifiques pour prévenir la catastrophe qui nous pend au nez. C'est dans ce cadre que se déroulent les différentes conférences sur les changements climatiques ou COP. Celle qui se tient à Dubaï est la 28e et elle doit continuer à pousser les dirigeants du monde entier à appliquer les règles définies par les scientifiques pour freiner les changements climatiques.

Une COP28 ne suscitant pas trop d'espoir

L'objectif fixé était de limiter l'augmentation de la température terrestre à 1,5°C à la fin du siècle, cependant de nombreux pessimistes affirment que le « chacun pour soi » des grandes nations industrielles laisse planer le doute sur cette volonté de sauver la planète. La COP27 qui s'était déroulée à Sharm El Sheik, en Egypte, avait pourtant laissé espérer que les dirigeants du monde entier étaient décidés à suivre les recommandations des scientifiques et des écologistes.

Les résolutions adoptées allaient dans ce sens et la décision de réunir des fonds pour soutenir la lutte contre le réchauffement climatique avait été prise. Près de 100 millions de dollars avaient été réunis pour constituer une cagnotte destinée aux pays les plus vulnérables. Cette COP28 devrait permettre de consolider cette volonté d'aller de l'avant. Le contexte international, qui est extrêmement troublé, semble défavorable à la prise d'une décision radicale des décideurs.

La guerre russo-ukrainienne ou la situation conflictuelle au Proche-Orient inquiètent beaucoup plus les grandes puissances et ces dernières sont beaucoup plus préoccupées par leur croissance économique et par leur désir de se réarmer.

Des banques et des fonds privés avaient promis de soutenir les efforts de la lutte contre le réchauffement climatique, mais leur contribution ne suffit pas. Les dirigeants du Qatar qui accueillent cette COP28 promettent de faire évoluer les dossiers en souffrance. Mais certaines déclarations des organisateurs, à propos des énergies fossiles, ont suscité la polémique et provoqué l'ire des militants écologistes et des scientifiques.