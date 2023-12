Afrique: Macky Sall désigné 'Patron distingué' du Réseau libéral africain

Dakar — Le Réseau libéral africain, une organisation réunissant les partis politiques démocratiques libéraux du continent, a attribué le titre de "Patron distingué" au président sénégalais, Macky Sall, en raison de son "engagement" en faveur de l'éclosion des valeurs libérales en Afrique et dans le monde", a annoncé son président, Gilbert Noël Ouédraogo, lundi, à Dakar.

"Monsieur le président, nous avons décidé de faire de vous [...] le Patron distingué du Réseau libéral africain", a dit M. Ouédraogo lors de la cérémonie d'ouverture d'un sommet des partis démocratiques libéraux d'Afrique et d'Europe.

Il a évoqué "l'engagement commun" des partis politiques membres du réseau africain à "relever les défis et les opportunités les plus urgents auxquels nos deux régions (l'Afrique et l'Europe) sont confrontées en ce 21e siècle".

Gilbert Noël Ouédraogo, le président du Réseau libéral africain

"Du changement climatique à la réduction de la pauvreté, du commerce et des investissements à la paix et à la sécurité, de la démographie et des droits de l'homme à l'éducation et à la santé, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et beaucoup à offrir au monde", a ajouté Gilbert Noël Ouédraogo.

%

Il a souhaité voir les partis politiques démocratiques libéraux, dont celui de Macky Sall, l'Alliance pour la République, nouer "un partenariat solide, durable et basé sur des intérêts communs entre l'Afrique et l'Europe".

"Ce sommet témoigne de la nécessité d'un partenariat solide et durable entre l'Europe et l'Afrique, qui sera basé sur le respect mutuel, des valeurs partagées et des intérêts communs", a dit M. Ouédraogo.

"C'est ensemble que nous relèverons les défis", a-t-il dit aux militants et leaders des partis politiques représentés au sommet de trois jours à Dakar.

Les participants vont discuter des "priorités complexes et interdépendantes auxquelles les deux continents sont confrontés", a poursuivi le président du Réseau libéral africain.