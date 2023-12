Afrique: Changement climatique - Un coût budgétaire de 100 millions de dollars par an pour Madagascar

Les effets néfastes du changement climatique font mal à l'économie du pays. D'après les estimations du Fonds Monétaire International (FMI), le coût budgétaire annuel moyen des catastrophes naturelles liées au changement climatique est de 100 millions de dollars.

Étant exposé aux cyclones, à la sécheresse et aux inondations, Madagascar est en effet connu comme le 3ème pays le plus vulnérable aux changements climatiques.

Conséquences néfastes

Rien que sur la période de 2005 à 2018, les dépenses d'urgence et de reconstruction sont de l'ordre de 0,5% des dépenses budgétaires en moyenne. Selon les estimations du FMI, les différentes mesures d'adaptation au changement climatique devraient coûter 25 millions sur 10 ans. Une situation qui entraîne des conséquences économiques néfastes. « L'exposition de Madagascar à des catastrophes naturelles inflige des pertes économiques récurrentes et menace la viabilité de la dette à moyen terme », a déclaré, hier, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, dans son intervention lors d'une conférence tenue au Pavillon Madagascar dans le cadre de la Cop 28 qui se tient actuellement à Dubaï . « Les catastrophes naturelles détruisent le capital physique et réduisent le PIB à court terme, tout en réduisant la croissance potentielle à moyen terme. Elles réduisent les recettes et créent des besoins additionnels en dépenses, aggravant ainsi les déficits et accroissant la dette publique », a ajouté la ministre qui, une fois de plus, oeuvre sur le plan international pour défendre la cause de Madagascar dans cette lutte engagée par le pays contre ce fléau.

Efforts considérables

La ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison devait d'ailleurs exposer durant cette rencontre les efforts entrepris par le gouvernement dans cette lutte contre le changement climatique. Parmi les efforts considérables réalisés par le pays, on peut notamment citer la mise en place de la Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCCr,2021) qui sert de référence à toutes les actions réalisées à cet effet à Madagascar. Il y a également l'Action Nationale d'Atténuation Appropriée qui vise des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de développement durable ; le Plan National d'Adaptation ou encore la Deuxième Contribution Déterminée au niveau National de la République de Madagascar (CDN2, 2021) qui se positionne comme un document de planification stratégique de lutte contre les changements climatiques plus ambitieux pour les cinq années à venir. La ministre a également exposé les actions engagées en matière de financement. Ainsi, le pays s'est doté de la stratégie de financement de la Gestion des Risques et des Catastrophes, dont le défi est de mettre en place les financements nécessaires, internes et externes.

Nécessité

En somme, le financement de la lutte contre le changement climatique est une nécessité pour le pays. « Le financement climatique total pour Madagascar est estimé à 424,04 millions de dollars par an, durant la période 2019-2020 ». La part du secteur privé est estimée à 5% (21,45 millions USD). L'action climatique est essentiellement financée au moyen de ressources publiques à hauteur de 95% (402,59 millions USD) durant la période 2019-2020. La part des institutions multilatérales de développement est de 55% (233,22 millions USD), et celle du gouvernement de 22% (93,29 millions USD) (PNUD, 2022). L'adaptation a représenté 48% des financements climatiques (soit 169 millions USD) et l'atténuation 38% (soit 134 millions USD) durant la période 2019-2020. La Grande île a d'autant plus de raisons de prétendre aux financements climatiques dans la mesure où elle figure parmi les pays qui contribuent le moins à ce fléau. « Les émissions nettes de gaz à effet de serre de Madagascar en 2020 ne constitue que 0,1% des émissions mondiales », a défendu la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, qui, lors de cette journée dédiée aux financements climatiques a défendu, une fois de plus la cause de Madagascar auprès des partenaires techniques et financiers.