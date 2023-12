Gabon: Cambriolage et grand banditisme - Le siège de l'ONG Croissant Saine Environnement vandalisé

Libreville, 4 décembre 2023 - Dans un acte de violence extrême, le siège de l'ONG Croissant Saine Environnement, dirigée par le président Nicaise Moulombi, a été victime d'un cambriolage dans la commune d'Akanda. Cet incident survenu pendant l'absence du président, qui se trouvait en mission à l'étranger, a causé d'importants dégâts matériels.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs se sont introduits dans les locaux de l'ONG par effraction, dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 décembre. Ils ont ensuite saccagé les bureaux et les salles de réunion, brisant du mobilier et détruisant des documents importants.

A première vues,les voleurs ont également dérobé le matériel de travail de l'ONG, y compris le matériel informatique. Une évaluation complète des dégâts est en cours.

Ce cambriolage est un acte grave qui porte atteinte à la sécurité des ONG et à leur travail de défense de l'environnement. Il est également un symbole de la violence qui gangrène le Gabon.

Le président de l'ONG, Nicaise Moulombi, saisi par téléphone, depuis Dubai, où il participe à la COP 28 de la CCNUCC a condamné avec fermeté cet acte de vandalisme. Il a appelé les autorités compétentes à mener une enquête rapide et efficace afin de retrouver les auteurs de ce crime à traduire devant le Procureur de la République.

"Cet acte est un coup dur pour notre ONG", a déclaré Nicaise Moulombi. "Il nous oblige à redoubler de vigilance et à renforcer nos mesures de sécurité. Mais nous ne baisserons pas les bras et nous continuerons à oeuvrer pour la protection de l'environnement. Cet acte ne fait que renforcer nos conviction et engagements."

L'ONG Croissant Saine Environnement est une organisation non gouvernementale qui oeuvre pour la protection de l'environnement au Gabon. Elle mène des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de formation dans les domaines de la conservation de la nature, de la gestion des déchets et de la lutte contre la pollution.