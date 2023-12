Sénégal: Dakar-édition 2023 du sommet des dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique - Le président Sall appelle à une union sacrée contre le « populisme», le « radicalisme » et « l'extrémisme violent».

L'édition 2023 du Sommet des dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique : « RENEWPAC 2023 » s'est ouverte hier, lundi 4 décembre 2023, à Dakar. Venu présider la cérémonie d'ouverture de cette rencontre placée sous le thème « Europe et Afrique, comment favoriser le développement durable », le Président Macky Sall a appelé à une union sacrée contre le « populisme », le « radicalisme » et « l'extrémisme violent ».

Dans son discours, le Président Sall a notamment invité les dirigeants africains à défendre les idéaux démocratiques et à « combattre, sans concession et sans répit », cette doctrine de populisme », de « radicalisme » et « d'extrémisme violent ». « La préservation du régime démocratique réside dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions pacifiant l'espace politique. Comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs. Ces ennemis, c'est le populisme, le radicalisme et l'extrémisme violent.

Au nord comme au Sud, ce sont elles que nous devons combattre sans concession et sans répit ensemble et solidairement », a appelé le chef de l'Etat dans son discours d'ouverture devant les responsables libéraux lors de la cérémonie d'ouverture de ce sommet. Poursuivant son propos, le chef d'Etat sénégalais a par ailleurs insisté sur l'importance pour les pays en développement, d'inscrire dans l'ordre prioritaire, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels » au même titre que « l'exercice des droits ».

Sous ce rapport, le président de la République, Macky Sall a plaidé pour une refondation des rapports entre l'Europe et l'Afrique en vue d'une meilleure prise en charge des questions de développement. « Il faut prendre conscience de toutes les libertés comme marqueurs du présent et du futur. Sur ce, il faut refonder, repenser et revitaliser nos relations.

Grosso modo, nous avons besoin d'un nouveau logiciel pour ajouter à notre vieux paramètre de notre temps. Ce faisant, nous resterons fidèles à notre vielle amitié en nous adaptant aux exigences dans un monde plus ouvert. Alors que le cours de l'histoire s'accélère sous les yeux, nous bousculons les certitudes, les préjugés et les attitudes. Nous devons collaborer pour faire face à nos défis communs », a-t-il fait remarquer avant d'insister.

« C'est pourquoi, je pense entre autres aux défis de la paix, de la sécurité, aux vulnérabilités qui affectent les États Européens et Africains. Je pense également aux menaces sanitaires transfrontalières, aux périls environnementaux marqués aujourd'hui par la question du changement climatique, aux opportunités et défis du numérique et à la difficile question migratoire », a-t-il soutenu.

Initiative du groupe Renew Europe au Parlement européen en collaboration avec des institutions libérales internationales dont l'Internationale libérale, ainsi que des organisations régionales africaines et européennes telles que le Réseau libéral africain, la Fondation Friedrich Naumann, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE), le Parti démocrate européen (PDE), le Groupe Renouveau Europe du Comité européen des régions et le Forum libéral européen, cette rencontre des dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique vise la vulgarisation des réalisations de «l'agenda stratégique et politique » de Renew Europe.