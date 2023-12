Cote d'Ivoire: Candidat à la présidence du PDCI-RDA - Ce que Tidjane Thiam a dit à 'Aboudé-Dadié (Agboville)

Tidjane Thiam était l'invité spécial des femmes secrétaires générales (SG) de section du PDCI-RDA à Aboudé-Dadié .

Invité spécial du pèlerinage organisé par les femmes secrétaires générales (SG) de section du PDCI-RDA à Aboudé-Dadié, situé à plus d'une trentaine de kilomètres d'Agboville, le dimanche 3 décembre 2023 , Tidjane Thiam a tout d'abord félicité les femmes SG avant d'indiquer que cette initiative est l'expression de l'histoire du PDCI-RDA qui est en marche. Cette rencontre s'est faite sous le colatier qui a vu naître en 1944 le syndicat agricole africain (SAA), l'ancêtre du PDCI-RDA.

« Cette ville, symbole toujours vivant de la naissance du SAA en 1944 et point de départ de la vie de notre parti et invité spécial de cette cérémonie des dynamiques et valeureuses femmes de notre parti, est un honneur pour moi doublé d'une sensibilité profonde eu égard au lieu de la cérémonie », a fait savoir Tidjane Thiam, candidat à la succession de Feu Henri Konan Bédié. L'ancien ministre du Plan et du développement se réjouit de l'exceptionnelle mobilisation des femmes SG venues de toute la Côte d'Ivoire. « Cette mobilisation est la preuve de la vitalité de notre parti et nous donne une leçon de dignité et nous rappelle que dans l'histoire, les femmes, nos femmes ont toujours tracé les premiers sillons du progrès », a-t-il ajouté.

Pour l'ancien patron du Crédit suisse, le campement Dadié lui rappelle le début de l'histoire pleine d'émotions et de courage du PDCI-RDA, de l'unicité de voix et d'actions dont ont fait preuve le président Félix Houphouët Boigny et ses compagnons. « Aussi je note que les femmes montrent le chemin pour tracer les sillons de l'espoir. L'histoire est en marche. », a martelé l'hôte de Félix Dadié, fils de Gabriel Dadié.

Quant à Dr Sylvestre Emmou, député-maire d'Abidjan Port-Bouët et parrain de ladite cérémonie, il a fait un rappel historique de la marche du PDCI-RDA depuis la création du SAA jusqu'à sa création le 9 avril 1946 à Treichville, à Abidjan. « Le PDCI-RDA est un parti conquérant qui a toujours lutté pour des meilleures conditions de vie et de travail, pour l'abolition de l'esclavage, pour les libertés syndicales...pour l'indépendance.

Et les femmes à l'image des Marie Koré, Anne Marie Raggi et autres ont toujours été en première ligne. En venant, ici, ce matin, vous rappelez que notre parti n'est pas fondé pour être un auxiliaire politique mais pour diriger. », a dit Dr Emmou Sylvestre, parrain et directeur de campagne du candidat Tidjane Thiam à la présidence du PDCI-RDA. Ouvrant les allocutions, Yavo François, délégué communal d'Agboville et coordonnateur régional des délégués du PDCI-RDA de l'Agnéby-Tiassa, a laissé éclater le sentiment qui anime le militant du PDCI-RDA. « Nous sommes fatigués de demeurer 25 ans dans l'opposition. Congressistes, je vous exhorte à voir au-delà de la présidence du parti. Car, c'est un tremplin pour la reconquête du pouvoir d'État par Tidjane Thiam, notre champion. », a lancé Yavo François, par ailleurs président du comité d'organisation de cette cérémonie.