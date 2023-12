Cote d'Ivoire: Après la capture de l'éléphant le gros-deux autres éléphants dans le viseur du Ministère des Eaux et Forêts

Une opération de capture et de transfert de l'éléphant solitaire dénommé Le Gros, qui perturbait la quiétude des habitants de plusieurs départements dont celles de la sous-préfecture de Boguédia dans le département d'Issia s'est effectuée, le samedi 02 décembre 2023 dans ladite localité.

L'opération de capture, suivie du transfert de l'éléphant Le Gros, qui a été initiée par le ministère des Eaux et Forêts (MINEF) s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde des derniers éléphants dans le pays qui représente le symbole du pays. C'est en 2018 que le pachyderme est apparu dans le département d'Issia où les populations de la Sous-préfecture de Boguédia subissaient régulièrement des dégâts de cultures et de biens matériels causés par ce dernier. Il est également l'auteur de la mort de deux individus où le dernier drame a été enregistré dans la nuit du 18 au 19 novembre, dans le village de Massa où un planteur âgé de 98 ans a trouvé la mort.

Informé de ce drame, le ministre des Eaux et forêts, Laurent Tchagba s'était rendu dans le village pour apporter soutien et réconfort aux populations et leur traduire la compassion du président de la République, Alassane Ouattara.

Il les avait rassurés des dispositions prises par le Gouvernement pour capturer l'éléphant d'ici fin décembre 2023.

%

Une promesse qui vient d'être tenue

Le Colonel Salimata Koné, Directrice de la Faune et des Ressources Cynégétiques au ministère des Eaux et Forêts, a indiqué qu'il est prévu une autre action similaire dans les jours à venir. Il s'agira de capturer deux pachydermes qui causent d'énormes dégâts de cultures et matériels, qui se déplacent régulièrement de Sikensi à Grand-Lahou. Affirmant qu'une cinquantaine d'éléphants se trouvent dans cette situation, elle a exhorté les populations à s'impliquer dans la protection des éléphants, symbole du pays. La capture de l'éléphant Le Gros apparaît comme un ouf de soulagement pour les populations locales où il a été transféré dans la nuit du samedi au dimanche dans un enclos de 20 hectares électrifié à 8 000 volts, dans la réserve de N'zi River Logde.

Pour rappel, selon le ministère des Eaux et forêts, la population d'éléphants en Côte d'Ivoire est passée de plus de 1000 individus dans les années 1990 à environ 500 individus actuellement.