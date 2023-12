Cote d'Ivoire: Grand prix du mérite panafricain - Me Bertin Paul-Arnaud Zéhouri primé pour ses pratiques innovantes

Le notaire Maître Bertin Paul-Arnaud Zéhouri a été récompensé par le prix du Mérite Panafricain 2022-2023 dans la catégorie "Meilleures pratiques notariales innovantes". Ce prix lui a été remis lors d'une cérémonie organisée à Abidjan le 30 novembre 2023 par l'International Committee of Excellence (ICE), un cabinet d'expertise indépendant basé à Paris.

Remettant le prix au lauréat du jour, Yves Alain Fofié, président du jury de l'Ice a salué le sens de collaboration, d'intégrité professionnelle, de leadership, et des multiples initiatives du notaire ivoirien en faveur du rayonnement de la profession notariale en Afrique. "Votre compétence professionnelle, votre dynamisme, et votre vision pour l'Afrique sont déterminants", a-t-il déclaré.

Maître Zéhouri a, quant à lui, exprimé sa gratitude et son honneur de recevoir cette distinction, qui met en valeur son engagement exceptionnel envers l'excellence et l'innovation notariale. Il a également dédié ce prix à ses collaborateurs, ses clients, et à toute la communauté notariale africaine. Il a appelé à renforcer la coopération entre les notaires du continent pour faire face aux défis juridiques et fonciers de l'Afrique. Faut-il préciser que Maitre Zéhouri est également enseignant-chercheur universitaire et expert de la Banque mondiale, spécialisé dans le foncier, le droit des affaires, et le droit communautaire OHADA.