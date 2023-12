Burkina Faso: COP 28 - Le message d'outre-tombe de Yacouba Sawadogo

Depuis le jeudi 30 novembre 2023, le coeur de notre planète bat à Dubaï. C'est dans cette ville des Emirats arabes unis que chefs d'Etat ou chefs de gouvernement, représentants d'institutions internationales, acteurs de la société civile, scientifiques, hommes de médias, et bien d'autres sommités du monde se sont donné rendez-vous pour une semaine de travaux afin de prendre la température et tâter le pouls de la Terre.

Cette maison commune dont la fièvre, si elle n'est pas contenue dans les justes proportions, constitue une véritable menace existentielle pour des régions entières et tout ce qui y vit.

Réuni en effet dans le cadre de la 28e conférence annuelle des Nations unies en vue de lutter contre les effets du changement climatique (COP 28), ce gotha de vigies de la terre devra parvenir à conclure des accords mondiaux en vue de prévenir l'apocalypse écologique qui nous guette tous.

De quoi accouchera cette grand-messe qui, comme ses prédécesseurs, ressemble plus à une foire d'empoigne tant chaque Etat s'engage à sauver la terre mais à condition de consentir le moins de sacrifice possible ?

A l'ordre du jour de cette COP 28 : l'urgence de sortir rapidement des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), dresser le bilan des Accords de Paris (limiter le réchauffement climatique entre 1,5° C et 2° C) et trouver des mécanismes d'adaptation et de financement face aux effets de ce changement climatique.

%

Ce pari titanesque sera-t-il relevé ? Rien n'est moins sûr au regard des égoïsmes nationaux et des intérêts souvent antagoniques qui l'emportent face à l'urgence commune. La COP 28 fera-t-elle exception ? On attend de voir, même si rien ne pousse à l'optimisme.

Mais en attendant, s'il y a une délégation pour laquelle ce conclave aura des allures de requiem, ce serait bien celle du Burkina Faso.

C'est que, c'est au moment où l'avenir de la Terre est au centre de tous les esprits à Dubaï que disparait l'un de ses plus illustres défenseurs burkinabè.

En effet, dimanche 3 novembre dernier, l'on a appris le décès de Yacouba Sawadogo, lauréat du prix Nobel alternatif 2018 pour son combat contre l'avancée du désert.

Natif du Yatenga, dans la région du Nord, il a abandonné son commerce à Ouahigouya pour se consacrer à la lutte contre la désertification dans son village de Gourga.

A l'aide de méthodes culturales aussi traditionnelles que performantes, il est parvenu à la force du poignet à faire pousser une forêt d'une quinzaine d'hectares sur des sols naguère arides. Cela a consisté à faire pousser des plantes dans des fosses qui retiennent l'eau et dans lesquelles on dépose des matières organiques.

A force de persévérance et d'opiniâtreté, celui qu'on qualifiait de « fou » a réussi là ou plusieurs projets et programmes de tous genres sont parvenus à des résultats mitigés. Et depuis ce temps, son patelin natal est devenu un laboratoire à ciel ouvert où convergent chercheurs agronomes, pédologues, sylviculteurs venus parfois de l'étranger.

Célébré partout comme « l'homme qui a arrêté le désert », il reçoit en 2020 un autre prix, celui de « Champions de la Terre » décerné par le Programme des Nations unies pour l'environnement.

En tirant sa révérence au moment où le monde entier est de nouveau au chevet de la Terre menacée par les effets du changement climatique, on peut dire que Yacouba Sawadogo lance ainsi son dernier cri d'alarme face au péril écologique commun.

Espérons que son oeuvre lui survivra et que son noble combat contre la désertification aura fait des émules pour poursuivre son engagement.