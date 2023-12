Maroc: Le renforcement de la coopération judiciaire au centre des entretiens de M. Daki et le procureur général d'Oman

Rabat — Le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le procureur général d'Oman Nasr Khamis Al Sawa'ee, autour des moyens de renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire.

Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre d'une visite de travail du procureur général d'Oman au Royaume en vue de renforcer les relations de coopération entre les ministères publics des deux pays.

Les entretiens ont porté sur le raffermissement de la coopération bilatérale dans ses volets judiciaire et technique, l'échange d'expériences et d'expertises dans les domaines relatifs au travail du ministère public dans les deux pays, la consolidation de la justice pénale dans le but de lutter contre les récents phénomènes criminels, outre l'échange des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les crimes transnationaux organisés, indique un communiqué de la présidence du ministère public.

Cette rencontre a été également l'occasion de passer en revue le développement du système de la justice au Maroc, et de mettre en avant l'expérience marocaine distinguée dans l'indépendance du pouvoir judiciaire en général, et l'indépendance du parquet général en particulier.

Elle a aussi été marquée par la présentation de données sur l'organisation judiciaire, et les différents chantiers que la présidence du ministère public oeuvre à développer, notamment le chantier de la moralisation, la modernisation et la numérisation, ainsi que le chantier de la formation et de la qualification des ressources humaines dans le but de renforcer l'efficacité judiciaire, et les autres sujets intéressant les deux parties.

Un mémorandum d'entente a été signé lundi à Rabat entre la présidence du Ministère public du Royaume du Maroc et le parquet général d'Oman, portant sur la formulation des programmes techniques pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques réussies entre les deux institutions, dans le but d'améliorer l'efficacité des activités qui figurent dans la spécialité du parquet général des deux pays.