Sénégal: Saint-Louis - Protection et promotion de la petite enfance - Macky Sall invité à signer le décret réglementant ce secteur

La fondatrice de l'Institut Académique des Bébés a préconisé, le week-end dernier, que l'on repense la petite enfance au Sénégal. Mme Fa Diallo a trouvé insuffisant voire inadmissible qu'un maigre budget de 1% soit alloué à ce secteur qui regorge d'une pléthore de crèches existantes, mais pas assez de professionnels. Elle a plaidé pour que le président de la République, Macky Sall, puisse signer le décret réglementant ce secteur. Elle s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de diplômes aux apprenants de l'Institut Académique des Bébés. Une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de l'UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et des Sports (SEFS) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Ils sont en tout 200 jeunes formés par l'Institut Académique des Bébés (IAB) à avoir reçu, le week-end dernier, à l'UFR-SEFS de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, leurs parchemins de fin formation aux métiers de la petite enfance. L'occasion a été saisie par la fondatrice de cet Institut pour faire un plaidoyer en faveur de ce secteur, en revendiquant la signature du décret portant réglementation du secteur de la petite enfance au Sénégal. «Aujourd'hui, la demande de la prise en charge de la petite enfance est très forte au Sénégal. D'où la nécessité de former une expertise pour faire face à ces besoins de plus en plus grandissant», a fait savoir Mme Fa Diallo, fondatrice de ce prestigieux Institut.

Elle révèle que la tranche d'âge 0 à 3 ans n'est pas encore réglementée. «Il y a une pléthore de crèches au Sénégal alors que les professionnels sont insuffisants. Nous invitons les autorités à répertorier l'existant de ces crèches, et à réglementer le secteur pour que l'on y emploie des personnels qualifiés. En tant que acteurs de la petite enfance et du développement, nous faisons tout notre possible pour que ce décret soit mis sur la table du président de la République. On nous répète toujours que le décret est dans le circuit depuis 2019. Aux dernières nouvelles, il est annoncé au bureau du secrétaire général de la présidence. Nous espérons que le président Macky Sall va le signer avant la fin de son mandat pour le bien de tous», a-t-elle plaidé dans un élan de cri du coeur.

C'est ainsi que, pour pallier l'absence et la carence de formation aux métiers de la petite enfance au Sénégal, l'Institut Académique des Bébés (IAB) a lancé, en juin 2018, le Certificat de Spécialité Petite Enfance, avec plus de 1000 jeunes apprenants, garçons et filles, formés jusque-là et un taux d'insertion de 97%. Le but est de fournir des compétences nécessaires aux professionnels de la petite enfance, pour une meilleure prise en charge de ce secteur.

Le représentant du Réseau National des Acteurs pour le Développement de la Petite Enfance, présent à cette cérémonie, a déclaré que la prise en charge de la petite enfance nécessite un professionnalisme.