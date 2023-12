Congo-Kinshasa: Mai-Ndombe - Après l'incendie de son entrepôt, la CENI annonce le redéploiement des kits électoraux à Bolobo

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a affirmé, lundi 4 décembre, redéployer, pour bientôt, ses kits électoraux à Bolobo (Mai-Ndombe), après l'incendie de son entrepôt.

Le directeur de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, l'a affirmé cinq jours après le feu a détruit le bâtiment ainsi que le matériel, dont 163 Dispositifs électroniques de vote (DEV), à Bolobo.

« Ce qu'il faut dire à la population, qui nous écoute, c'est que les électeurs de Bolobo participeront bel et bien aux élections. Rassurez-vous que toutes les dispositions soient prises et le matériel arrive bientôt à Bolobo. Car Bolobo-Kinshasa, c'est tout aux plus deux jours de navigation », a-t-il assuré.

Jean-Baptiste Itipo a également indiqué que la CENI avait pris toutes les dispositions pour le déploiement des kits dans l'ensemble du pays.

Il a précisé que son institution a, cette fois-ci, déployé le matériel dans le plus grand silence pour éviter ce genre de vandalisme.

« A Kinshasa, vous ne voyez pas encore le mouvement parce que Kinshasa, c'est le moindre de soucis en termes de déploiement logistique pour la CENI. Tout au plus deux à trois jours, on peut finir Kinshasa et pour le Kongo-Central, tout au plus quatre à cinq jours, on peut finir le déploiement », a poursuivi Jean-Baptiste Itipo.

La politique utilisée par la CENI, a-t-il poursuivi, était d'abord de privilégier les coins à accès difficile, les coins plus éloignés de manière que le matériel soit déjà positionné là-bas.

Jean-Baptiste Itipo a ainsi invité la population congolaise à se préparer pour aller voter le 20 décembre courant :

« Maintenant les acteurs principaux sont les candidats qui sont en train de battre campagne, mais à la date du 20 décembre, les acteurs principaux, seront les électeurs qui devront porter leur choix sur tel ou tel. Et avant tout cela, c'était la CENI qui devait tout préparer. Et la CENI a joué sa partition et invite également les autres parties prenantes à jouer également leurs partitions. »

Vendredi 1er décembre, l'administrateur du territoire de Bolobo (Mai-Ndombe), Jonathan Ipoma, avait annoncé l'ouverture des enquêtes en vue d'élucider les causes de cet incendie.

Entre-temps, tous les policiers qui étaient commis à la garde à l'entrepôt de la CENI Bolobo sont déjà aux arrêts.