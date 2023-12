Cote d'Ivoire: Municipale partielle à Ferkessédougou - L'indépendant Kaweli Ouattara déclaré vainqueur par la Cei

L'élection municipale partielle à Ferkessédougou vient de donner son verdict. Le candidat Indépendant, Ouattara Kaweli, déclaré in fine vainqueur avec 50,24% des voix par la Commission électorale indépendante (Cei). Le maire sortant Kaweli Ouattara ( Pro-Soro Guillaume), l'emporte ainsi sur le candidat du Rhdp, Silué G. Jacques.

Par ailleurs, selon l'Aip, « le siège de la Commission électorale de localité de Ferkessédougou avait été incendié par des individus, lors du dépouillement du vote en début de soirée du 2 décembre 2023. Des agents de la Cei de la région du Tchologo basée à Ferkessédougou étaient en pleine séance de compilation des résultats du vote en présence des représentants des candidats, lorsque des individus non identifiés ont lancé un objet enflammé dans la cour du siège, créant un branle-bas et une panique générale. Les forces de défense et de sécurité déployées, en très grand nombre, ont pu intervenir pour disperser la foule présente et ramener le calme. Le feu a été circonscrit et les locaux ont été évacués avec quelques blessés légers enregistrés du fait de la bousculade et de l'inhalation du gaz lacrymogène utilisé par les forces de sécurité pour rétablir l'ordre. »

Dans la ville, la tension était montée et le maire sortant qui croyait en sa victoire a appelé au calme et à la sérénité. Après leur annulation, le 2 septembre, pour cause d'irrégularités, les municipales et une régionale ont été rejouées, le 2 décembre 2023. Parmi elles, celle du fief de Guillaume Soro, où l'un des proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale, le maire sortant Kaweli Ouattara, revendiquait la victoire.

Légende photo : Kaweli Ouattara en fin proclamé vainqueur par la Cei(Photo : B. Mafoumgbé)