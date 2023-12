Congo-Brazzaville: Attribution du NIU - 1000 étudiants seront enrôlés par jour

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a officiellement lancé l'opération d'enrôlement biométrique et d'attribution du Numéro d'identification unique (NIU) aux étudiants, le 4 décembre à Brazzaville, au Centre d'enrôlement situé à Mpila où les conditions sont réunies pour accueillir 1000 étudiants par jour.

« Pour cette opération d'enrôlement biométrique et d'attribution du NIU, les étudiants sont repartis par groupe de 1000 par jour », a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, lors du lancement de ladite opération qui est menée conjointement avec le ministère de l'Economie et des Finances. La programmation de passage par groupe et par jour obéit à la nécessité de mieux gérer les flux des étudiants.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a, par ailleurs, précisé que l'enrôlement concerne les étudiants des universités publiques, ceux des établissements privés d'enseignement supérieur, boursiers ou non boursiers, Congolais et étrangers. Il permettra, entre autres, de disposer d'une base de données fiables et sécurisées ; d'assurer une meilleure gestion des effectifs ; de faciliter la circulation des informations entre différentes administrations.

« L'enrôlement biométrique des étudiants n'a de sens que si nous le mettons en relation avec la digitalisation de l'administration congolaise en général et de l'enseignement supérieur en particulier pour sa modernisation », a-t-elle fait savoir. En réalité, l'enrôlement qui est gratuit se fait en deux phases. Avant de se rendre au Centre d'enrôlement situé à Mpila, les étudiants doivent faire un pré-enregistrement en ligne sur la plate-forme eform.niu.cg. Cette première phase permettra d'obtenir un formulaire à présenter lors de la seconde phase.

Le NIU s'applique à toute personne physique ou morale ou encore à tous les usagers du service public sur toute l'étendue du territoire national. Il est requis pour les formalités et transactions à caractère économique auprès des organismes publics et privés.

Sans nul doute, à l'issue de cette opération d'enrôlement biométrique des étudiants, les pré-inscriptions et inscriptions dans les universités publiques et privées, l'obtention des attestations, de diplômes ou autres pièces administratives se feront sur présentation du NIU. A long terme, cette pièce pourrait être exigée lors des paiements de bourses.