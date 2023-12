Congo-Brazzaville: Volontariat - Le gouvernement invite les jeunes à s'engager

La Journée internationale des volontaires sera célébrée ce 5 décembre sur le thème « Le pouvoir de l'action collective : si tout le monde le faisait ».

Le ministre a invité les jeunes à s'engager dans le volontariat ou le bénévolat et à développer des compétences vertes pour contribuer à l'atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) d'ici à 2030. « Inspirons-nous de toute personne qui, par ses gestes de solidarité, petits ou grands, améliore notre monde et prenons la résolution de contribuer à forger un avenir meilleur pour toutes et tous », a expliqué Hugues Ngouélondélé dans le message du gouvernement.

La Journée internationale des volontaires a pour objectif de souligner l'importance de la contribution des volontaires au développement socioéconomique des communautés.

Le thème de cette année traduit en effet l'importance de l'action du volontariat et du bénévolat en vue de l'atteinte des ODD pour la construction d'un monde meilleur, a rappelé le gouvernement dans son message lu par le ministre de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé.

Le gouvernement, a souligné le ministre, ne ménagera aucune énergie pour offrir aux jeunes des possibilités d'engagement citoyen. La participation du ministère de la Jeunesse au lancement du Programme V-Forest, le 5 juillet à Libreville au Gabon, à l'occasion du « One Forest Summit », témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur des jeunes. Ledit programme vise à soutenir les initiatives impactantes portées par les acteurs de la société civile pour la préservation des espaces forestiers dans les pays du Bassin du Congo en favorisant l'engagement et la mobilité croisée des volontaires venant des différents pays engagés.

Le déploiement prochain d'une cohorte des jeunes volontaires internationaux de réciprocité, l'organisation des opérations communautaires de végétalisation et de reboisement des sites, la création à la Radio citoyenne des jeunes d'un cadre d'expression et de sensibilisation des jeunes à la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique... ont été cités parmi les actions à mettre en oeuvre.