Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le leadership au coeur d'une master class

La société High services solutions (HSS) a organisé, le 2 novembre, à Brazzaville une master class visant à conscientiser les jeunes entrepreneurs sur le leadership et le management.

Placée sur le thème « Les clés d'un excellent leadership », cette master class avait pour but de fournir aux participants les outils et les connaissances nécessaires sur le bon leadership et le management. En effet, plusieurs points ont été abordés, notamment le leader et son environnement ; l'importance de la communication pour un excellent leadership ; comment tirer parti du numérique pour un entrepreneur ; savoir résoudre les conflits au sein d'un groupe ; réussir malgré tout.

Rencontre appréciée par les participants, la master class a donné lieu à un cocktail de partages d'expériences et d'humour entre les jeunes, les professionnels dans divers secteurs, notamment l'entrepreneuriat. Selon Julianna Loubaki, CEO de la société Hss, cet événement a été organisé afin de motiver les professionnels, les particuliers, à pouvoir se prendre en charge, les conscientiser et les former à devenir de bon leader.

« Nous avons organisé cette master class pour essayer de comprendre qu'est ce qu'un leader, comment fonctionne-t-il et comment il agit. Le leader est censé apporter différentes solutions dans la vie quotidienne. On ne devient pas leader parce qu'on a besoin de le devenir, mais plutôt parce qu'on veut le devenir. Aujourd'hui, malheureusement nous constatons que les chefs d'entreprise, par exemple, qui s'appellent leader, n'ont pas de bonnes relations souvent avec leurs employés. Je pense que le leadership peut beaucoup apporter », a-t-elle déploré.

Animant l'un des panels, Rama Abba Gandzion, promoteur de la plateforme « Je consomme congolais », a signifié que le leadership est une capacité qu'une personne peut avoir à influencer les gens de façon positive sur une idéologie quelconque, de façon immédiate. Dans une entreprise, dit-il, le leadership peut apporter une meilleure productivité et permet à l'entreprise de se surpasser, de gagner plus de clients et de terrain, de s'améliorer, de grandir et aussi par-dessus tout de mettre les employés dans une dynamique où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.

« ... Le bon leader a cette capacité d'influencer positivement ses collaborateurs et à partir de là, lorsqu'on travaille dans un environnement positif, on donne le meilleur de soi-même. Ce dernier a aussi cette capacité à emmener les gens à se surpasser, à travailler sur une cause, à avancer ensemble de la façon la plus positive possible... Initier des master class comme celle-ci autour du leadership va permettre à tous les jeunes de mieux comprendre ces questions et de se lancer, quel que soit ce qu'ils font », a déclaré Rama Abba Gandzion.

Exposant à son tour sur le « leader et son environnement », le directeur général du groupe Innov, Maigea Pessil, a fait savoir que dans son thème il a été question pour lui de présenter les différents modes opératoires et domaines dans lesquels un leader peut opérer, c'est-à-dire l'environnement et le milieu dans lequel il doit en réalité être. Pour lui, cette master class qu'a organisé la société HSS est importante et bénéfique pour les jeunes entrepreneurs. « En organisant ce genre d'activité, d'abord nous voulons conscientiser. Ensuite, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat. Nous souhaitons aussi former et pour finir accompagner et coacher dans ce domaine », a-t-il lancé.

Agence d'hôtesses d'accueil à Brazzaville, High services solutions est une entreprise spécialisée dans les prestations de services événementiels et de tourisme.