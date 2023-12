Ile Maurice: Amarnath Hosany Vole, l'enfant vole

Donner sa chance à un enfant de dix ans d'illustrer un livre jeunesse. Tout en racontant une fable peuplée d'animaux, miroir de la catastrophe qui a suivi le naufrage du «Wakashio».

Une île paradisiaque peuplée d'animaux. Un jour, un paille-en-queue les avertit que le paradis est éphémère. Un malheur peut arriver. Le paille-en-queue est chassé. Plus tard, les animaux découvrent des cadavres de dauphins. Ils comprennent que leur paradis est menacé.

Inspiré de faits réels, L'Oiseau de mauvais augure d'Amarnath Hosany a été lancé le 22 novembre. L'album jeunesse paraît aux Éditions de l'océan Indien. Le texte n'est pas inédit. Il a été publié dans le recueil Écrire, peindre, peut-être ? présenté par le Dr Issa Asgarally et Jean-Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de littérature (2008), et inspiré du drame du MV Wakashio. Ce recueil de textes est sorti en 2021, pour le premier anniversaire de cette catastrophe.

La particularité de L'Oiseau de mauvais augure, c'est la jeunesse de son illustrateur. Si Amarnath Hosany a déjà collaboré avec plusieurs illustrateurs connus, cette fois, il s'est tourné vers Krishav Sanayasi, âgé de dix ans. «D'ordinaire, ce sont les éditeurs qui choisissent l'illustrateur. Cette fois, j'ai choisi Krishav Sanayasi. Lors d'une séance de dédicaces, la maman de Krishav m'a demandé de lui signer Ti-34 le robot révolutionnaire. Elle m'a parlé de la passion de Krishav pour le dessin. À l'époque, il avait neuf ans. Comme moi, ils habitent à Quatre-Bornes. Je leur ai rendu visite. À ma grande surprise, Krishav avait fait un robot en carton en s'inspirant de Ti-34, en un court laps de temps. On se parle, il me montre ce qu'il fait et je découvre un garçon très doué, avec une vraie passion pour l'art.»

De retour chez lui, Amarnath Hosany monte le projet L'Oiseau de mauvais augure et demande à Krishav de l'illustrer. Il demande d'abord à Krishav de créer des personnages à partir du texte. «En moins d'une semaine, il m'envoie des croquis. Dans un mélange de manga et de bande dessinée, il a donné une identité particulière aux personnages. Je suis agréablement surpris. Je lui demande de les parfaire en y mettant les couleurs. Il a tout compris, que ce soit les personnages, les scènes, le décor. Une semaine plus tard, j'ai reçu les premières illustrations en couleur. L'éditeur aussi est surpris du travail de Krishav. Il n'y a pas eu de modifications aux illustrations», explique Amarnath Hosany.

Krishav Sanayasi est en Grade 4 à l'école Sir Veerasamy Ringadoo. Il a participé à plusieurs concours de dessin et a obtenu divers prix. En février 2020, il est lauréat de Patterns in Nature - Art & Science Competition 2020. Pour Amarnath Hosany, «Krishav n'est pas le seul. Les écoles devraient davantage valoriser des jeunes talents. Par manque d'encadrement, la frustration risque de s'installer».