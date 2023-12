Maroc: Rabat et Abou Dhabi, un partenariat bilatéral d'exception au rythme d'un dynamisme renouvelé

Abou Dhabi — Entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, c'est l'histoire d'une relation d'exception sans cesse renforcée par une forte volonté portée par les Chefs d'Etat des deux pays frères.

Les liens historiques solides entre les deux pays sont promis à un avenir encore meilleur à la faveur du partenariat novateur, renouvelé et enraciné, lancé ce lundi à Abou Dhabi à l'occasion de la visite de travail et de fraternité de SM le Roi Mohammed VI aux Emirats arabes unis.

Un partenariat innovant par excellence, de par son engagement vers d'horizons futurs plus larges de la coopération bilatérale, et renouvelé du fait qu'il constitue un nouveau pilier dans l'édifice solide des liens bilatéraux, incarné par la profondeur des relations authentiques et fraternelles unissant les deux Nations.

Rabat et Abou Dhabi sont résolus à capitaliser sur les acquis et, surtout, à valoriser le potentiel et les opportunités qui s'offrent de part et d'autre dans des secteurs aussi variés que novateurs.

Les infrastructures, l'eau, les énergies, le développement durable, ainsi que les communications et l'économie numérique sont des domaines phares identifiés dans la Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis", signée par SM le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.

Aménagement et développement du projet intégré "Dakhla Gateway to Africa", développement des aéroports et des infrastructures portuaires et Train à Grande Vitesse, sont autant de méga-chantiers structurants qui donnent la mesure de la dynamique actuelle des relations maroco-émiraties.

Autre fait singulier de ce partenariat, les deux pays s'engagent à explorer les opportunités de coopération stratégique dans la sécurité alimentaire, l'hydrogène vert, le transport de l'électricité et le commerce maritime.

Visant à rehausser les relations entre les deux pays à un rang encore plus élevé, cette Déclaration entre le Maroc et l'EEAU jette les bases d'un modèle de coopération économique et d'investissement global et équilibré selon une approche pragmatique et concrète.

Dimension révélatrice de ce partenariat historique, les principes encadrant la coopération entre les deux pays frères ont pour socle une solidarité agissante et un engagement résolu en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant à même d'insuffler une forte impulsion au développement économique et à l'investissement dans les deux pays.

Soucieux de faire aboutir ce partenariat d'exception, le Maroc et les Emirats Arabes Unis ont convenu des modes de financement, une phase essentielle de toute dynamique de partenariat abouti. Ils ont également convenu, dans ce cadre, de mettre en place des mécanismes de mise en oeuvre et de suivi.

Autant dire que les deux pays sont résolument engagés à donner un nouvel élan à leurs relations et à inscrire leur partenariat d'exception dans la durée au service du progrès et de la prospérité partagés.