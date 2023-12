Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient avec une délégation du sénat colombien

Rabat — Le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, lundi, avec une délégation du Sénat de la République de Colombie, en visite de travail dans le Royaume dans l'objectif de renforcer la communication et la coopération parlementaire bilatérale et consolider les liens d'amitié unissant les deux pays.

La délégation du Sénat de la République de Colombie comprend M. German Blanco Alvarez, président du groupe d'amitié Colombie-Maroc au sénat colombien ainsi que M. Jose Luiz Perez Oyuela et Mme Paola Holguin Moreno, membres de la commission des Affaires étrangères.

Les entretiens qui se sont déroulés en présence du président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Colombie, Rafik Majait, ont porté sur les relations entre les Chambres des Représentants marocaine et colombienne, et sur l'importance du renforcement des relations parlementaires bilatérales et multilatérales ainsi que l'échange et le partage des expériences et des expertises.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont également appelé à intensifier la consultation et la coordination parlementaires dans le cadre du respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, conformément à la motion adoptée par le Sénat colombien le 27 novembre 2023 affirmant l'unité et la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire.

Après avoir passé en revue l'expérience parlementaire marocaine et colombienne, les deux parties ont abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, outre les perspectives de coopération parlementaire bilatérale et multilatérale en vue de traduire concrètement la profondeur des relations entre les deux pays tout en consolidant la coordination parlementaire Sud-Sud au service des intérêts bilatéraux et communs.