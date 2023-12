Algérie: Conférence sur l'information et les défis actuels - Le saut qualitatif réalisé dans le secteur de l'information salué

ALGER — Les participants à la conférence sur "L'information et les défis actuels", organisée les 2 et 3 décembre à Alger, ont salué le saut qualitatif réalisé dans le secteur de l'information en Algérie grâce aux trois lois adoptées récemment par le Parlement.

Selon les recommandations ayant sanctionné les travaux de la conférence, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, des acteurs du secteur de l'information et de la communication ont salué le saut qualitatif réalisé à la faveur des trois lois adoptées récemment par le Parlement et visant à "organiser l'information et la communication en Algérie" et à doter le secteur des "outils juridiques permettant de développer la profession".

Dans le domaine de la presse électronique, les intervenants ont mis en garde contre "les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne dans le but de provoquer et de créer des tensions sécuritaires pouvant être extrêmement graves".

En vue de lever les entraves au bon fonctionnement et à la bonne performance du secteur, les participants ont proposé "la création d'un institut d'études appliquées dans le domaine de l'audiovisuel et des médias électroniques, encadré par des experts et des techniciens expérimentés".

Les participants ont, par ailleurs, insisté sur l'importance de mettre en exergue "les valeurs visant à préserver notre identité nationale et notre sécurité nationale", appelant à oeuvrer au "développement du secteur de l'information à la lumière des trois lois adoptées par le Parlement dans le cadre des réformes décidées par le président de la République".