Algérie: L'USTHB abrite une campagne de sensibilisation aux dangers des changements climatiques

ALGER — Une campagne de sensibilisation aux dangers des changements climatiques et aux voies et moyens de la lutte contre le phénomène, a été organisée lundi à l'Université des sciences et de la technologie (USTHB) Houari-Boumediene à Alger, parallèlement à la célébration de la Journée internationale des volontaires.

Cette campagne de sensibilisation a été marquée par le lancement d'une vaste opération de reboisement, à travers la plantation de pas moins de 600 arbres de type Paulownia, une variété choisie pour son grand rôle dans la prévention du changement climatique et de la sécheresse, sachant qu'il est parmi les arbres les plus rapide en terme de croissance et d'absorbtion du CO2.

En marge de l'opération de reboisement, une communication a été donnée sur les effets des changements climatiques dans le monde durant l'année en cours, ainsi qu'une autre sur le rôle de la campagne de volontariat qui est l'une des valeurs importantes dont se distingue la société algérienne.

Parallèlement aux campagnes de reboisement marquant la Journée internationale des volontaires, l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté a lancé une campagne de don de sang au niveau de l'université.

Pour rappel, l'Organisation des nations unies (ONU) a institué en 1985, la journée du 5 décembre, en vue de la célébration de la Journée internationale des volontaires, et ce en hommage au volontariat et en soutien à son rôle dans le développement socio-économique.