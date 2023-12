Congo-Kinshasa: Course à la Présidentielle 2023 en RDC André Masalu Anedu - Le Kongo Central sous contrôle !

Le candidat numéro 13 à la Présidentielle 2023 en RD. Congo a posé ses valises en province pour son premier périple, depuis le lancement de la campagne électorale. Masalu Anedu André, le candidat véritablement porté par la Société Civile, a tenu un meeting convaincant du haut de la célèbre place "le Parisien à Boma", dans le Kongo Central, devant ses potentiels électeurs. Il a prôné l'avènement du changement fondé sur la création d'une classe moyenne émergente, puissante et capable de reconstruire et développer le pays dans les différents secteurs à fortes opportunités.

Le même exercice a été effectué dans le territoire de Seke-Banza, au carrefour de la commune de Kinzau Vuete. Le candidat président André MASALU a, une fois de plus, convaincu le public venu l'écouter, en insistant notamment, sur l'investissement dans l'éducation et la mentalité de la population appelée ainsi à privilégier constamment les valeurs. Après une caravane improvisée par la foule venue l'accompagner, le candidat numéro 13 a achevé son passage au Kongo Central à la place Jean Bako, dans la commune de Mvuzi. Il était accompagné de son épouse, Sylvie Nzasa.

Un changement profond Pour André Masalu, sa vision fermement liée au changement est de faire de la République Démocratique du Congo un pays puissant, prospère, dynamique, digne et où il fait bon vivre. "Nous considérons qu'en conjuguant nos efforts, nous le pouvons. Une population congolaise riche dans un pays immensément doté par Dieu est plus qu'un pari, une question éthique et urgente", fait-il savoir.

C'est donc, pour contribuer à remettre ce pays sur la voie d'une vraie société responsable et respectée que le candidat numéro 13 dit d'être engagé dans cette vision. "Vous conviendrez certainement avec moi que sans un changement profond, c'est-à-dire débarrassé des scories de la mégestion, de l'insécurité et des antivaleurs, il n'y a point de développement". «Le peuple ne peut plus attendre... » Dressant sa mission pendant ce premier quinquennat, André Masalu s'engage à restaurer la souveraineté et l'autorité de l'Etat, en organisant de manière conséquente la défense nationale en vue d'une paix durable, et renforcer l'indépendance du système judiciaire pour une justice équitable.

Aussi, promet-il d'innover la gouvernance économique et administrative, réhabiliter et construire les infrastructures, promouvoir la production et le commerce, mais également garantir la sécurité sociale. Cette lourde mission, affirme André Masalu, va se traduire en plusieurs objectifs. Il sera donc question pour le candidat à la présidentielle de garantir la sécurité et l'intangibilité du territoire national en général et dans les zones en conflit en particulier ; réorganiser le système de défense du pays pour accroître ses performances et se repositionner parmi les puissances militaires de la région ;

Résoudre les différends fonciers à la base des conflits tribalo-ethniques ; rendre effectif la mise en oeuvre de la décentralisation de la gouvernance ; moderniser et réformer l'administration publique ; réhabiliter et Construire les infrastructures dans tous les secteurs nationaux ; promouvoir l'Agriculture, l'élevage et la pêche pour l'autosuffisance alimentaire et l'exportation ; accroître la production en exploitant les ressources naturelles et mettre en place une politique de gestion durable tout en veillant sur la traçabilité des recettes.

Zoom sur le candidat Agé de 61 ans, André Masalu est né à Kikwit dans la Province du Kwilu. Il a construit sa carrière dans la sphère privée, après des études supérieures en gestion des entreprises (licence) et business administration et bonne gouvernance (master) au Beulah Heights University (Atlanta, USA). Il a participé à la conférence nationale souveraine en qualité de membre de la société civile, et a été entre autres Responsable inter agence et logistique pour la lutte contre Ebola en 1995 à Kikwit et Représentant du secteur privé dans le comité de bailleur de fond pour la lutte contre la covid-19 en RD. Congo. Administrateur et copropriétaire de l'université « Leadership Academia University » en RD Congo, André Masalu est membre de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) depuis 1995.