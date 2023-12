Ile Maurice: Bruneau Laurette fait appel au DPP pour lever le voile sur l'enquête

Dans un affidavit juré devant la Cour suprême hier lundi 4 décembre, l'activiste Bruneau Laurette revient sur son arrestation, le 4 novembre 2023, et déplore qu'en dépit de plusieurs correspondances adressées au commissaire de police pour sécuriser certaines images des caméras de surveillance du Traffic Intelligence et des déplacements de sa voiture, ainsi que celles de la Special Striking Team (SST), il n'a reçu aucune communication à ce jour. Bruneau Laurette demande également que le contenu du téléphone portable du policier Rakesh Unmar, l'ancien membre de la PHQ SST, soit ajouté au dossier de l'enquête. Il a aussi écrit au Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, pour solliciter son intervention pour lever le voile sur l'enquête.

Dans son affidavit, l'activiste rappelle qu'à deux reprises lors de sa comparution au tribunal de Moka, il a évoqué un «planting». Il souligne qu'à travers ces correspondances et celles de ses hommes de loi, il a toujours demandé que l'enquête se fasse de manière indépendante et juste afin de prouver son innocence. Il ajoute qu'à partir des premiers jours de son arrestation, son avocat avait fait une requête àla police pour obtenir un ordre judiciaire afin d'obtenir des informations sur les appels entrants et sortants ainsi que des messages des téléphones portables des membres de la SST. Il précise que son avocat avait aussi fait une demande pour que les images des caméras Safe City, entre le 19 octobre et le 4 novembre, à plusieurs endroits, notamment à Orchard Centre, à Quatre-Bornes, à Curepipe et à Rivière-Noire, entre autres, soient sécurisées par les enquêteurs. Or, dit Bruneau Laurette, à ce jour, la police n'a toujours pas confirmé si cela a été fait.

Bruneau Laurette soutient également qu'à ce jour, sa demande pour que les téléphones portables des membres de la SST soient examinés n'a toujours pas été prise en considération. «Maintenant que l'Independent Commission Against Corruption est en possession du téléphone portable de Rakesh Unmar, l'ancien membre de la PHQ SST, il est important que le téléphone soit utilisé pour une enquête approfondie car il contient des informations plus précises dont nécessite l'assistant surintendant (ASP) Rajaram», soutient l'activiste. Il souligne également que l'ASP Rajaram a écrit à ses hommes de loi pour demander des informations additionnelles pour l'enquête, tout en étant évasif sur les informations qu'il recherche.

Bruneau Laurette a aussi adressé une lettre au DPP pour qu'il intervienne et demande au commissaire de police où en sont ses nombreuses requêtes par rapport à l'enquête. Il souligne que le commissaire de police est jusqu'à présent resté silencieux en dépit de ses nombreuses correspondances et il demande au DPP d'intervenir au nom de la justice. «La justice et l'équité doivent prévaloir et je réitère ma confiance dans le bureau du DPP à cet égard», conclut Bruneau Laurette.