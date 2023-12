Ile Maurice: Fin abrupte de la PNQ

Il n'y a eu qu'une seule question supplémentaire lors de la Private Notice Question ce mardi 5 décembre. Le président de séance a coupé le micro de Xavier Duval alors qu'il demandait des détails supplémentaires à Leela Devi Dookun-Luchoomun sur l'Extended Programme.

L'incident a débuté lorsque le leader de l'opposition a demandé du temps supplémentaire au speaker, arguant que la ministre de l'Éducation avait utilisé la plateforme et tout le temps alloué pour «explain her deficiencies». Cependant, le speaker a rétorqué : «Do your work, I'll do mine».

«The nation is watching you. Are you aware of that?» a alors interrogé Xavier Duval à Sooroojdev Phokeer. Ce dernier a perçu cela comme une menace et a rappelé au leader de l'opposition qu'il ne peut pas «threaten» le Speaker et lui a demandé de présenter ses excuses. Devant son refus, il a fait couper le micro et est passé aux questions adressées au Premier ministre.