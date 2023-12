Sénégal: Lancement du mouvement and fal Amadou (AFA) de Thiès - Le «Ndeup» de la coalition BBY pour la reconquête du département

Le lancement du nouveau mouvement politique And Fal Amadou Ba (AFA) de l'inspecteur des Domaines Maleye Diop, non moins chef du Bureau du Cadastre de Guédiawaye, le week-end dernier, a été l'occasion pour les responsables de la coalition présidentielle de panser leurs plaies, suite aux débâcles des locales, en vue de nouvelles victoires et la reconquête des mairies du département de Thiès qui sont dans l'escarcelle de l'opposition.

L'initiateur du mouvement And Fal Amadou Ba dit avoir mis sur pied ce mouvement dans le but d'assurer une continuité des chantiers de Macky Sall. «Qui mieux que le Premier ministre, Amadou Ba, pour construire sur les pas du président Macky Sall, un leader de dimension exceptionnelle, qui nous a tous honorés par sa grande décision du 04 juillet 2023. AFA porté ce jour historique sur les fonts baptismaux, derrière moi et à mes côtés, s'engage à le (Amadou Ba) porter au Palais de la République, le 25 février 2024. Le faire, c'est honorer le président Macky Sall. Le faire, c'est choisir la continuité de l'Etat. Le faire, c'est sauver notre pays et notre vivre ensemble tant chanté de par le monde. Le faire enfin, c'est tenir le processus démocratique et celui encore plus porteur du Sénégal émergent», a expliqué Maleye Diop.

La cérémonie a réuni tout ce que Thiès compte comme responsables politiques de la mouvance présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar (BBY). L'appel à l'unité a été le maître mot lors de cette rencontre présidée par Augustin Tine, le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, Macky Sall. «On va vers des élections présidentielles... En 2017, on a gagné le tout puissant Idrissa Seck de Thiès ; on avait 7% en 2012 et aux élections législatives de 2017, le tout puissant Idrissa Seck, chef de l'opposition et tête de liste, est battu par le BBY avec 100.000 voix de différence», tient à rappeler Abdou Mbow, président du groupe parlementaire BBY devant l'assistance.

Plusieurs autres responsables politiques de la majorité au pouvoir ont pris la parole lors de cette rencontre pour saluer la création de ce mouvement vu comme une valeur ajoutée dans la zone Nord, et exhiber les réalisations du président Macky Sall dans la région de Thiès. Il s'agit de la directrice générale des Grands Trains du Sénégal (GTS), Seynabou Ndiéguène, du Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, du ministre délégué Pape Amadou Ndiaye...