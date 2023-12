Sénégal: Saint-Louis / Fermé depuis 12 mois et réhabilité à hauteur d'un milliards FCFA - Le pont Moustaph Malick Gaye réceptionné par le ministre-maire Mansour Faye

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a réceptionné hier, lundi 04 décembre, les travaux de réhabilitation du pont Moustaph Malick Gaye de Saint-Louis. En effet, ce pont qui était dans un état de délabrement avancé a été fermé à la circulation depuis près de douze (12) mois, avant d'être réhabilité à hauteur d'un milliard de FCFA. En tant que premier magistrat de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye a saisi l'occasion pour demander la matérialisation du second pont de Saint-Louis, pour rendre plus fluide la circulation dans la ville tricentenaire.

«Ce sont des travaux qui ont duré 12 mois, avec un investissement d'un milliard de FCFA qui entre dans le cadre du programme des ponts et autoponts dont Saint-Louis a eu à bénéficier de la réhabilitation du pont Faidherbe à hauteur de 650 millions FCFA. Ce sont donc 12 mois d'arrêt et de mobilité un peu difficile entre l'Île de Saint-Louis et la Langue de Barbarie. Aujourd'hui, le pont est ouvert et les voiries connexes ont été réalisées, au grand bonheur des populations de Saint-Louis et des usagers», a-t-il fait savoir.

Selon lui, c'est le visage de Saint-Louis qui a changé et la ville s'est transformée. «Nous avons bénéficié d'infrastructures importantes en termes de voiries. Le programme de développement touristique est exécuté à plus de 90%», a-t-il rappelé. Il a annoncé également d'autres projets toujours pour cette ville mythique avec notamment la construction d'un second pont devant rallier le faubourg à la Langue de Barbarie, en passant par le point Sud de l'Île Saint-Louis. Il a fait part également des travaux d'embellissement de la Place Baya Ndar ainsi que de l'Avenue Président Macky Sall, afin de les rendre beaucoup plus attrayantes.