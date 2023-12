Madagascar: Fédération malgache de Jiu-jitsu - Une saison 2023 pleine de rebondissement

Le calendrier 2023 a été très chargé pour la Fédération malgache de jiu-jitsu (FMJJ). Avec les trois sorties internationales, et autant de compétitions locales, le bilan est positif.

La FMJJ est la plus jeune des fédérations sportives, constituée légalement en début de cette année, mais elle existe depuis des années à titre de dérogation. Depuis qu'elle est sur orbite, le jiu-jitsu compte parmi les combats au sol les plus prolifiques. Cette année, le bilan a été positif malgré le fait que toutes les activités de la Fédération ont été financées par ses propres sponsors. La saison 2023 est riche en compétitions et comme l'an dernier, les 18 combattants malgaches étaient présents à l'Open Africa à Maurice. Ils y étaient fidèles à leur prestation, en remportant 28 médailles dont 13 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Les 12 jujitsukas malgaches n'ont pas démérité au Championnat du monde d'Abu Dhabi.

Pour sa première participation, le capitaine Zo Aina Tsilavina a pu se hisser à la quatrième place, les autres ont été éliminés en quart. Enfin, Madagascar a été représenté par Gou Nomenjanahary et Heritiana Séraphin Ramiandraza au Championnat d'Afrique de grappling ADCC en Afrique du Sud. « Le niveau est encourageant par rapport au résultat de nos combattants. Il nous manque simplement des expériences en termes de compétitions internationales. Comme à Maurice, on aurait dû remporter encore plus de médailles mais on n'en a pu aligner que 18 participants », a fait savoir le DTN Pay Rasamy. Au niveau local, quatre compétitions ont été organisées cette année par la Fédération et les clubs.

Cependant, la Fédération dirigée par Johary Rakotozafy s'est réjouie de ces résultats. Le président s'est dit satisfait, mais des efforts seront encore déployés dans les prochaines années. « Au moins, Madagascar devrait participer aux deux grandes compétitions de marque en 2024. Puisque on a déjà quatre ligues à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Atsimo-Andrefana et Atsinanana, on envisage d'organiser une compétition décentralisée. Dans cinq ans, notre objectif est d'avoir des athlètes malgaches professionnels qui feront carrière dans la discipline. Et c'est possible avec le niveau technique de la relève en ce moment », a noté, le président Johary Rakotozafy.

De plus, la Fédération souhaite collaborer avec le ministère de tutelle dans l'accomplissement de toutes ces missions. L'instance nationale organisera une journée récréative ce dimanche à Ambohimanambola avec laquelle elle invitera tous les pratiquants pour clôturer en beauté la saison.