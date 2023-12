Madagascar: Covid-19 - Résurgence actuelle de cas positifs

Des nouveaux cas confirmés positifs à la Covid-19 sont encore recensés. En parallèle, une grippe particulièrement sévère, déclarée comme une grippe saisonnière par le ministère de la Santé, frappe de plein fouet les petits comme les grands.

Faut-il craindre un rebond de la Covid-19 ? Malgré l'absence de statistiques officielles émanant du ministère de la Santé publique, des personnes sont encore testées positives à cette maladie. Cependant, la Direction de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER), auprès du ministère de tutelle, a tenu à rassurer et que le virus qui circule dernièrement est celui de la grippe saisonnière et non de la Covid-19. Étonnamment, les symptômes de cette grippe sont similaires à ceux de la Covid-19.

On cite, entre autres, une forte fièvre accompagnée de frissons, une fatigue extrême, des douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, perte d'appétit ou encore de la toux sèche. Les médecins, quant à eux, prescrivent ainsi le protocole de traitement de la Covid-19 sans attendre qu'un test soit effectué. «Le plus important pour nous est de briser la chaîne de transmission du virus puisqu'il se propage très rapidement et touche tous les membres d'une même famille quand une personne est infectée. C'est le premier motif de consultations enregistrées dans notre cabinet », selon le Dr Domoina Rakotonoely dont le cabinet de consultation sis à Ambondrona est toujours bondé de monde ces derniers temps.

Prévention

Pour prévenir cette maladie, qu'il s'agit de la Covid-19 ou de la grippe saisonnière, le ministère de la Santé préconise de porter un masque dès l'apparition des premiers signes de fièvre, de se laver les mains avec du savon et de ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche, sans se laver les mains au préalable. Il faut également privilégier les fruits et les aliments riches en vitamine C. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau puisqu'une bonne hydratation aide le corps à combattre les virus. Le numéro vert 910 reste fonctionnel pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils en santé. Malgré ces précautions, la vigilance est toujours de mise puisque la remontée du nombre de cas a été observée après un grand rassemblement de gens. Avec les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas, les responsables concernés devraient déjà penser à mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour les rassemblements de masse.