Madagascar: Banque mondiale - Un programme pour étendre l'accès à l'énergie durable

100 millions de personnes en Afrique australe et orientale devront avoir accès à une énergie durable. C'est l'objectif du programme ambitieux de la Banque mondiale. D'après cette institution, 24 pays bénéficieront du programme.

En effet, dans une région où seulement 48% de la population a accès à l'électricité, le Programme d'Accélération de l'Accès à une Énergie Durable et Propre (ASCENT) est crucial pour la reprise économique et la réduction de la pauvreté. Ce projet vise également à réduire le gaspillage alimentaire et à améliorer la santé.Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, a déclaré que le manque d'énergie est un obstacle majeur au développement. Le programme ASCENT soutiendra donc la productivité, l'emploi et l'autonomisation des femmes.

Organisé en trois piliers, le programme ASCENT mettra l'accent sur les plateformes régionales et nationales, l'expansion de l'électrification et le financement des énergies renouvelables. Il débute dans 4 pays (Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Somalie et Tanzanie) pour ensuite s'étendre à 20 pays de la région. S'appuyant sur l'Association Internationale de Développement (IDA), la Banque mondiale mobilisera des ressources pour améliorer la vie de millions de personnes en Afrique, marquant ainsi un pas important vers l'accès universel à une énergie propre et durable.