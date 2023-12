Maroc: Le rôle de la route de la soie dans l'établissement des liens entre les civilisations et des partenariats futurs au coeur d'un colloque international à Rabat

Rabat — Un panel d'experts et d'académiciens marocains et étrangers se sont penchés, à l"occasion d'un colloque international organisé lundi à Rabat, sur le rôle de "la route de la soie" dans l'établissement des liens entre les civilisations, et des partenariats à même de relever les défis communs.

Lors de ce colloque, initié par l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en collaboration avec l'Université des études internationales de Shanghai, les participants ont débattu de plusieurs sujets en lien avec des domaines de recherches autour de la thématique de la route de la soie, en tant qu'espace de réflexion portant sur des conceptions sur la gouvernance mondiale, le discours civilisationnel et les questions de sécurité et de relations internationales, en plus d'examiner les perspectives de partenariat, de coexistence et d'intégration, de coopération et d'échange.

Dans une allocution d'ouverture, le Directeur général de l'ICESCO, Dr Salim Mohamed Almalik, a indiqué que "les fils de soie tissés par ces routes plongent au coeur de la société, allant même au-delà jusqu'à la découverte du papier, qui incarnait un tournant historique crucial pour le développement de l'Homme, puis étendu à d'autres produits comme les ustensiles, la céramique et les textiles".

Il a également noté que ces relations commerciales ont ouvert la porte à des voyages continus, dont les résultats se sont manifestés dans les relations politiques, économiques et culturelles et couvraient une zone géographique s'étendant de la Chine à l'Inde, à l'Asie et à la Mésopotamie, jusqu'à l'Égypte et au continent africain, puis à la Grèce, à l'Italie et à la Grande-Bretagne.

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, a affirmé que cette rencontre se veut une opportunité de souligner l'importance de la route de la soie, en étant une plateforme des échanges commerciaux reliant la Chine, l'Asie centrale et l'Europe, constituant donc un chemin vers la paix et un lieu de rencontre entre différentes régions, religions, nationalités et races, appelant à s'inspirer de "l'esprit de la route de la soie" pour faire progresser les relations bilatérales et créer des liens plus forts entre les pays.

Et d'ajouter que le colloque vise à développer davantage l'esprit qu'incarne la route de la soie, rappelant que la Chine, qui a renforcé sa coopération avec l'Organisation de la coopération islamique, s'apprête désormais à développer sa coopération avec l'ICESCO au service des intérêts des deux parties, afin de continuer à contribuer à la construction d'un monde plus juste et harmonieux.

La Directrice de l'Institut chinois des études stratégiques sur la route de la soie, Ma Lirong, quant à elle, a déclaré que la route de la soie fait de la Chine et de l'Afrique des partenaires naturels et que cette route revêt une grande importance dans le développement des pays africains, estimant que la Route de la Soie vise l'amélioration des relations entre la Chine et l'Afrique et le respect de la souveraineté des pays africains.

Les relations sino-marocaines sont enracinés dans l'histoire, comme en témoignent les visites simultanées du voyageur marocain Ibn Battuta en Chine et du voyageur chinois Wang Dayuan au Maroc, a affirmé la Directrice de l'Institut Confucius de l'Université Mohamed V à Rabat, Dr Karima Yatribi. Les marchandises chinoises, telles que le thé, la porcelaine et la soie, arrivaient en Europe à travers le Maroc sans interruption.

Ces relations ont connu un bond majeur avec la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016, une visite couronnée par l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-elle soutenu.

Après avoir souligné que la coopération entre les deux pays s'étendait également au secteur académique, en ce sens que les universités chinoises offrent de nombreuses bourses aux étudiants marocains, outre la mise en place des Instituts Confucius d'enseignement de la langue chinoise à Rabat, Casablanca, et Tanger, et des centres d'étude de la langue chinoise dans plusieurs universités marocaines, elle a fait observer que le Royaume est l'un des rares pays africains à jouir d'une telle attention. Ces efforts ont culminé avec l'ouverture du Centre culturel chinois en décembre 2019 à Rabat, le deuxième du genre dans le monde arabe.

Pour sa part, la Directrice chinoise de l'Institut Confucius de l'Université Mohamed V à Rabat, Li Ning, a affirmé que le Maroc est considéré comme le premier pays africain à rejoindre la nouvelle route de la soie, en signant en 2017 un mémorandum d'entente qui a permis au Maroc d'établir des partenariats dans des secteurs prometteurs avec la Chine, tels que les infrastructures, les industries de pointe et la technologie.

Elle a fait état d'une accélération du rythme des échanges entre le Maroc et la Chine ces dernières années, compte tenu de l'implication du Maroc dans cette initiative.

Les travaux de ce colloque sont répartis en trois sessions, dont la première est consacrée au thème « La nouvelle route de la soie et les relations sino-africaines » tandis que la deuxième session abordera le thème « Les liens civilisationnels de la route de la soie ». La dernière session sera consacrée au thème "Les écrits du voyageur Ibn Battuta et les échanges culturels entre la Chine et le monde islamique".