Maroc: Marrakech - Une exposition collective internationale autour de l'utilisation rationnelle de l'eau

Marrakech — Une exposition collective internationale placée sous le signe "Utilisation rationnelle de l'eau et protection de l'environnement" se poursuit jusqu'au 13 décembre au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l'Eau à Marrakech.

Organisée par l'Association Zohour pour la créativité, la culture et le développement et ses partenaires, cette manifestation artistique s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Glorieuse Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance, et interivent en solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz.

Cet événement singulier, qui met en avant la solidarité, dont ont fait preuve les Marocains lors du séisme du 08 septembre dernier, vise aussi à favoriser l'échange des idées et des expériences entre les artistes participants et le public, et à découvrir les récentes oeuvres d'artistes représentant différentes écoles et sensibilités artistiques.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la présidente de l'Association Zohour et directrice artistique de cette exposition, Zahra Hansali, a indiqué que cet événement culturel met en lumière 82 tableaux représentant différentes écoles artistiques et traduisant l'engagement patriotique des artistes et leur mobilisation en faveur de la défense des valeurs universelles.

Tout en mettant l'accent sur le rôle important des Arts plastiques en matière d'éducation artistique, l'affinement des talents des enfants, et la stimulation de la créativité chez les individus en général, cette artiste- peintre a relevé que la programmation de cette manifestation artistique comporte un certain nombre d'activités au profit des enfants, entre autres, des ateliers de peinture, de calligraphie arabe et d'art du conte, en vue de stimuler l'esprit créatif chez eux.

%

Au menu de ce rendez-vous artistique phare figurent également des ateliers animés par des artistes participants, au cours desquels l'accent sera mis sur l'utilisation rationnelle de l'eau, outre une conférence interactive sous le thème "le patrimoine hydrique en tant qu'enjeu stratégique pour le développement", a-t-elle fait savoir, notant que les bénéfices provenant de la vente des tableaux seront versés aux familles touchées par le séisme d'Al Haouz.

Dans une déclaration similaire, l'artiste Rachid Hassine Idrissi a dit toute sa joie de prendre part à cette exposition marquée par la participation d'une pléiade d'artistes marocains et étrangers, qualifiant cet événement de cadre propice à l'échange d'expériences, d'autant plus que les tableaux artistiques exposés, mêlent différentes écoles d'arts plastiques, dont l'art abstrait, le surréalisme et l'impressionnisme.

Une alliance de plusieurs écoles artistiques à même de permettre aux visiteurs de découvrir et d'apprécier les différences subtiles et les nuances dans le traitement des thématiques relatives à la protection de l'environnement, a-t-il enchaîné.

Cet artiste n'a pas manqué d'ajouter qu'il prenne part à cette exposition avec une toile représentative de l'art abstrait, qui est une révélation des émotions et des sentiments de l'artiste lors de la phase de conception et de réalisation des oeuvres artistiques.