Congo-Brazzaville: Zlécaf - La douane s'imprègne des nouvelles spécificités

L'Organisation mondiale des douanes (OMD), en partenariat avec la Direction générale des douanes et des droits indirects, organise du 4 au 8 décembre à Brazzaville un atelier national sur les règles d'origine dans le cadre de l'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

S'inscrivant dans le cadre du programme « Les règles d'origine en Afrique », financé par l'Union européenne via l'OMD, cet atelier qui réunit les cadres des douanes et les représentants du secteur privé national a pour objectif de faciliter les échanges en vue de comprendre les enjeux de l'intensification du commerce intra-africain. Celui-ci permettra également au secteur public et privé congolais de disposer des capacités organisationnelles en vue d'appliquer les dispositions en matière d'origine, conformément à l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, à la convention de Kyoto révisée de l'OMD et à d'autres instruments régionaux.

« Ce programme vise à assister les pays africains dans la mise en œuvre des règles d'origine afin de booster les échanges intra-africains. Certes les règles d'origine existent depuis toujours, seulement elles diffèrent d'un accord à l'autre. D'où l'importance de s'imprégner des spécificités de la Zlécaf », a expliqué l'experte principale du programme origine en Afrique, Mette Werdelin Azzam.

Evoquant l'opérationnalisation très prochaine de la Zlécaf, le directeur général des douanes, Guenolé Mbongo Koumou, a indiqué que d'importantes réformes ont été menées en matière de diversification de l'économie et de l'amélioration du climat des affaires. Cependant, le chemin à parcourir pour l'opérationnalisation de ladite zone de libre-échange nécessite d'autres réformes plus courageuses visant à améliorer la compétitivité des entreprises et à limiter les vulnérabilités internes et externes de l'économie nationale.

Signalons qu'en marge de l'atelier, les délégations de la douane, de l'OMD ainsi que des représentants du secteur privé ont effectué une visite de terrain à la société agroindustrielle Ragec. Pour eux, il était important de visiter une entreprise de la place qui a pour vocation d'exporter sa marchandise vers l'étranger. De la présentation qui a été faite, il découle trois observations majeures. La première, la persistance des barrières non tarifaires, l'accès à l'énergie, le manque d'intrants et de matière première. « Il faut qu'on travaille sur la compétitivité de nos entreprises, sur les causes qui empêchent leur développement, afin qu'on entre en toute quiétude dans la Zlécaf », a conclu Guénolé Mbongo Koumou.