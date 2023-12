Afrique: La Chine ouvre sa première école politique en Afrique

L'école de leadership Julius Nyerere, soutenue par l'ecole centrale du Parti communiste chinois, est chargée de dispenser une formation idéologique aux cadres des partis de libération africains.

L'école de leadership Mwalimu Julius Nyerere a été ouverte à Kibaha, en Tanzanie, où on écoute attentivement le message du président chinois Xi Jinping. Ce dernier parle de « grands changements, inédits en un siècle » et de « la nécessité urgente pour la Chine et les pays africains de renforcer la solidarité, le développement commun et l'échange d'expériences chinoises et la compréhension mutuelle en matière de gouvernance ».

Baptisée en l'honneur du père fondateur de la Tanzanie, cette école est un projet commun du Parti communiste chinois (PCC) et de six mouvements de libération d'Afrique australe : le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), l'Organisation populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO) de Namibie, le « Chama Cha Mapinduzi » (CCM, ou parti révolutionnaire) de Tanzanie, le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud et l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF).

Ces partis font partie de la coalition des anciens mouvements de libération d'Afrique australe (FLMSA), qui analyse les tendances géostratégiques, les défis nationaux et mondiaux envers leurs régimes et prévoit de se soutenir mutuellement. La FLMSA est une incarnation de l'alliance des États de la ligne de front (FLS), un groupe de pays d'Afrique australe qui a donné asile à des guérilleros luttant contre le colonialisme et l'apartheid. Le FLMSA, quant à lui, est le noyau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA), qui compte seize membres.

%

L'école souligne l'approche de la Chine qui consiste à jouer sur le long terme pour asseoir son influence. Pékin a soutenu idéologiquement et militairement les six mouvements de libération et est aujourd'hui le seul partenaire extérieur de la FLMSA. La Chine offre également à la CDAA plus de possibilités de formation militaire professionnelle que d'autres régions africaines. L'école de leadership Julius Nyerere renforce ce partenariat stratégique.

Elle permet aux six membres de la FLMSA de planifier plus systématiquement l'utilisation des installations de formation, d'éducation, de résidence et de sport qui leur ont été offertes par l'école centrale du parti du PCC à Pékin, grâce à une subvention de 40 millions de dollars. Les membres de cette école ont mené leur pays à l'indépendance. Depuis l'indépendance, une transition de pouvoir à un autre parti ne s'est toujours pas produite dans un pays de la FLMSA.

Dans de nombreux contextes post-libération, les régimes à parti unique se perpétuent dans le cadre d'accords multipartites de plus en plus déséquilibrés. Étant donné que l'école a pour mission de renforcer le pouvoir des partis de libération, elle est confrontée à un dilemme lorsque l'un de ses membres ne respecte pas les normes démocratiques, comme ce fut le cas lors des élections contestées d'août 2023 au Zimbabwe.

Parenté politique, liens renforcés et front uni

La FLMSA et le PCC forment un « front uni » , une stratégie chinoise qui mobilise des soutiens extérieurs au PCC et dans le monde entier pour promouvoir les intérêts de la Chine et isoler ses adversaires. Dans le cadre d'un Front uni plus large, le programme de l'école donne la priorité à la synthèse de l'expérience globale du PCC en fonction des conditions locales. C'est ce que les responsables de la FLMSA et du PCC entendent lorsqu'ils parlent de « renforcer le partage d'expérience en matière de gouvernance politique ».

L'école centrale du PCC n'est pas seulement un bailleur de fonds, elle est aussi une partie prenante active et participe aux activités de l'école par l'intermédiaire de ses instructeurs, d'autres fonctionnaires du PCC, de l'ambassade de Chine et du centre d'études chinoises de l'université de Dar es Salaam, qui partage les locaux de l'institut Confucius. Le PCC espère bénéficier d'un retour sur investissement, car l'école lui offre un lieu permanent pour des interactions tout au long de l'année avec les nouvelles recrues et les cadres supérieurs de chaque parti. Ceci le place dans une position avantageuse pour façonner les politiques favorables à la Chine et l'influence à long terme des partis de libération de l'Afrique.

La formation des étudiants

Les étudiants de l'école étudient l'histoire de leurs combats pour la libération, le PCC et l'expérience chinoise, ainsi que l'état actuel des partis de libération. Les systèmes de recrutement, de gestion, d'administration, de mobilisation de masse, de leadership et de propagande du parti sont également enseignés avec l'aide des personnels du PCC. La formation porte également sur une coordination plus étroite des politiques sur les questions internationales. Il s'agit d'un élément clé du Front uni entre la Chine et ses partenaires.

Depuis 2016, les pays régis par l'alliance FLMSA et le reste de la CDAA font partie des 39 pays africains qui ont directement ou indirectement soutenu les revendications territoriales expansives et extralégales de la Chine en mer de Chine méridionale, au lieu de se conformer à la décision de 2016 du tribunal international dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les coalitions africaines ont également défendu au Conseil des droits de l'homme des Nations unies lorsque des propositions ont été présentées pour enquêter sur sa situation en matière de droits humains. En échange, la Chine s'est mobilisée pour les défendre lorsque leurs propres problèmes de droits humains ont été débattus.