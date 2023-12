Gambie: La Bourse d'Aide d'Urgence est renommée la Bourse Deyda Hydara

Un programme de bourses explicitement destiné aux journalistes dont la vie est gravement menacée dans l'exercice de leur fonction a été lancé en novembre 2023: La bourse Deyda Hydara, du nom du journaliste et correspondant de longue date de Reporters Sans Frontières (RSF) assassiné en Gambie en 2004.

Le bureau de Reporters sans frontières en Allemagne met en oeuvre ce programme de protection pour les professionnels des médias nécessitant une protection temporaire car n'étant plus en sécurité dans leur propre pays en raison de menaces ciblées et ne pouvant trouver refuge dans leur région d'origine. Ces dernières années, cette situation est malheureusement devenue de plus en plus nécessaire en raison d'une exacerbation des représailles et des multiples crises dans le monde.

En coopération avec des programmes de protection tels que Protect Defenders (UE), l'initiative allemande Elisabeth-Selbert et, plus récemment, l'initiative Hannah-Ahrendt, Reporters Sans Frontières (RSF) a déjà pu offrir à des journalistes sélectionnés la possibilité de se réorienter dans un environnement sûr, d'évaluer leurs futurs objectifs de carrière et leur situation en matière de sécurité, de bénéficier de formations en matière de sécurité et de recevoir un soutien leur permettant de faire face à des expériences traumatisantes.

Deyda Hydara a été rédacteur en chef du journal gambien indépendant The Point et correspondant de l'agence de presse AFP et de de Reporters Sans Frontières (RSF). Pour son journal, Mr Hydara rédigeait une chronique populaire sur la politique en Gambie intitulée "Good Morning Mr. President", dans laquelle il critiquait régulièrement le président et sa politique. Ces critiques acerbes contre le régime de l'ancien Président Jammeh l'ont exposé à des menaces constantes. Âgé de 58 ans, il était père de quatre enfants. Il a été abattu en pleine rue le 16 décembre 2004. Peu de temps auparavant, il avait vivement critiqué les nouvelles lois extrêmement répressives sur la presse en vigueur sous la dictature de l'ancien président Yahya Jammeh.

Baba Hydara, le fils du journaliste assassiné, a été ému par l'idée de soutenir les professionnels des médias du monde entier grâce à un programme visant à perpétuer la mémoire de son père.

« Ma mère, mes soeurs et mes frères, nous sommes très enthousiastes à l'idée de renommer ce programme de bourses en l'honneur de notre père. Nous pensons que le travail de Reporters Sans Frontières (RSF) contribue grandement à apporter aide et assistance aux journalistes et à leurs familles dans le monde entier, et ce, afin qu'ils se sentent soutenus et appréciés alors qu'ils effectuent parfois le travail le plus difficile et le plus dangereux.

Notre père a travaillé avec Reporters Sans Frontières (RSF) pendant des décennies et a consacré son temps et son énergie à la propagation du journalisme et de la liberté de la presse en Afrique de l'Ouest. Tout au long de sa carrière, il a aidé de jeunes aspirants journalistes en Gambie. Il leur a apporté ses encouragements, son soutien et a promu leur carrière. Nombre d'entre eux ont aujourd'hui réussi leur carrière dans le monde du journalisme. Nous sommes fiers, honorés et touchés par ce grand geste.

La bourse Deyda Hydara remplace le programme "Emergency Assistance Fellowship", qui a été attribué dans des cas exceptionnels depuis 2016. Les nominations sont proposées par les programmes régionaux de Reporters Sans Frontières (RSF) ; une candidature directe n'est pas recevable.