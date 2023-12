Afrique de l'Ouest: Ligue Pro du Bénin (Groupe C) - Adam Fazazi révèle les objectifs ambitieux d'ASPAC

interview

L'entraîneur de l'Association sportive du port autonome de Cotonou, Adam Fazazi, révèle les secrets de son succès en début du championnat béninois de football. Leader du Groupe C avec 19 points, l'ASPAC a de grandes ambitions.

ATS : Monsieur Adam Fadazi bonjour ! Vous êtes un leader incontesté après la phase allée de la League Pro béninoise dans le Groupe C de cette saison 2023-2024. Est-ce que cela a été facile ?

Adam Fazazi : pas du tout ! Dans la mesure où c'est d'abord la première fois de connaître le championnat béninois, et aussi j'ai pris l'équipe au moment où il y avait de petits soucis par rapport à la prestation, par rapport au rendement de la saison passée. Donc j'étais arrivé pour apporter une solution et petit-à-petit j'ai essayé. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait un effectif qui était là mais qui ne donnait pas de résultats, il fallait remanier, apporter du sang nouveau. Cet apport n'a pas été facile parce qu'il y a certains joueurs par rapport à certains critères techniques ont été écartés pour recruter de nouveaux joueurs afin de pouvoir reconstruire l'équipe.

Cette façon de faire aussi n'a pas été facile pour nous, mais il fallait le faire parce que pour manger les omelettes on est obligé de casser les oeufs. Petitement nous avons essayé de donner une identité à cette équipe et autour de cette identité donner une efficacité. Je pense que c'est dans ça nous sommes et Dieu merci aujourd'hui nous sommes leader après la phase aller. Et, encore une autre philosophie qui vient de naître au sein du club parce que ça commence à bien jouer, à jouer sans panique et avec beaucoup de confiance.

%

ATS : vous seriez très attendus au cours de la deuxième partie du championnat, dans quel compartiment allez-vous continuer par travailler pour parfaire ce que vous avez déjà entamé ?

Adam Fazazi : je pense que, c'est vrai que le deuxième tour sera encore difficile pour nous parce que c'est les meilleurs qui vont se retrouver à ce stade. Tous ceux qui seront qualifiés pour le second tour vont chercher à jouer le titre alors qu'il y a un seul titre voire deux. Il y aura 16 équipes qui seront qualifiées pour ce second tour là donc le plus difficile nous attend mais nous sommes sereins parce que nous allons continuer à travailler. Il reste la deuxième phase mais nous avons encore des choses à régler, nous avons encore de petites lacunes qu'il faut régler avant la deuxième phase. Nous allons le faire et si possible c'est aussi l'occasion de renforcer certains postes. Cela nous permettra de préparer la seconde phase où la tâche ne sera pas facile.

ATS : vous avez également réussi à placer votre attaquant (Roméo Da Costa, 6 buts) en tête du classement des buteurs de toute la ligue. Vous envisagez de recruter des joueurs sur la ligne offensive, ou bien d'autres lignes du terrain ?

Adam Fazazi : oui effectivement, aujourd'hui nous sommes très fiers de notre jeune joueur Romeo Da Costa, qui est entrain de progresser, qui est entrain de gagner la confiance et petit à petit il se rassure et il se confirme à ce poste là. Mais, lui seul ne peut pas faire le travail, lui seul ne peut pas porter les attentes. Donc, nous pensons encore à recruter deux ou trois joueurs de haut niveau qui peuvent aussi renforcer ce poste, parce que tout peut arriver. Il peut y avoir des blessures, des méformes à tout moment, donc il faut maintenant se préparer pour avoir le plan A, B et pourquoi pas un C, pour ne pas chuter.

A notre niveau, nous sommes entrain d'y penser. Si nous trouvons l'occasion, nous allons renforcer. Pas forcément l'aspect offensif, parce que l'équipe de football c'est tout un ensemble pour avoir une bonne offensive. Il faut avoir une bonne assise défensive. Donc, nous allons voir aussi par rapport à ce temps aussi, quel joueur est plus défensif, plus expérimenté qu'on peut amener pour renforcer notre équipe.

ATS : l'objectif c'est le titre de champion, d'autres clubs comme Coton FC ou encore Lotopopo vous attendent après ce premier tour.

Adam Fazazi : effectivement, c'est très sérieux pour le second tour parce que nous connaissons le niveau de certains de ces clubs et comme Coton FC qui est déjà plusieurs fois champion du Bénin, qui a de l'expérience, qui a le potentiel aussi. Nous avons Lotto aussi qui a de l'expérience, qui a envie aussi de gagner les titres. C'est pourquoi je disais que allons renforcer l'équipe et nous allons nous préparer. C'est vrai que jouer le titre, c'est trop oser, il faut d'abord s'imposer sur le plan identité et maintenant jouer le sommet. On verra si nous pouvons gagner la première place ou la deuxième place. Mais, nous travaillons pour une des deux premières places.

ATS : un mot à l'endroit du public ou bien des dirigeants du club.

Oui, ce n'est que des remerciements parce que sur le projet, je n'étais pas le seul, il y a eu appel d'offre ou il y a eu plusieurs coachs qui ont postulé. Après les analyses, après les études j'ai été finalement retenu à porter ce projet. Avec toute la confiance, les moyens et la vision des dirigeants, nous sommes entrain de le faire ensemble. Je les remercie pour la confiance, pour les conseils. J'ai réussi à mettre une équipe en place avec leur contribution mais je continue à leur demander leur soutien. Cela passe aussi par de possibles recrutements de renforcement, même si cela coûte un peu cher. Ce sont des recrutements qui pourront nous permettre de piloter ensemble le projet et d'atteindre les objectifs fixés.