Angola: L'Angola réitère son engagement à ratifier les conventions des droits de l'homme

Luanda — La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Ana Celeste Januário, a réaffirmé mardi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif en faveur de la poursuite de l'adhésion et de la ratification des conventions des droits de l'homme et du renforcement du dialogue avec les mécanismes des Nations Unies.

La dirigeante, qui intervenait à l'ouverture du Forum des comités locaux des droits de l'homme, a également souligné l'adoption d'une politique d'éducation pour la culture des droits de l'homme, ainsi que le renforcement des partenariats avec les organisations de la société civile et le travail des comités des droits de l'homme.

Il a ainsi salué le travail des comités locaux des droits de l'homme depuis qu'ils ont été créés en tant que coordonnateurs locaux pour la mise en oeuvre et l'exécution de la stratégie nationale des droits de l'homme de l'Angola.

"Nous reconnaissons les efforts des coordinateurs du comité, car grâce à votre action nous avons pu, entre autres, mener un travail de promotion et de protection des droits de l'homme dans toutes les provinces du pays, dynamiser les actions de lutte contre la traite des êtres humains et collecter des informations pour les rapports de l'État en réponse aux allégations et aux cas de violations des droits de l'homme dont l'Angola est répertorié", a-t-elle déclaré.

D'autre part, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Angola, Denise António, a défendu le renforcement des actions autour de la défense des droits des citoyens.

Elle a souligné que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui célèbre dans les prochains jours son 75ème anniversaire, reflétant, en général, une profonde compréhension des Etats dans l'égalité et la justice des citoyens.