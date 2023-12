Afrique: La Zambie considère le corridor de Lobito comme « une route forte pour relier des nations fortes »

Solwezi — Le ministre de la province du Nord-Ouest de la Zambie, Robert Lihefu, a souligné, ce lundi, dans la ville de Solwezi, en Zambie, que son pays est intéressé par le corridor de Lobito pour le développement interrégional, car il s'agit d'un « projet et d'une route solide pour relier les nations fortes de l'Atlantique à l'océan Indien ».

Le ministre (équivalent au gouverneur provincial) de la province du Nord-ouest de la Zambie a fait ces déclarations lors d'une réunion de courtoisie qu'il a tenue avec le gouverneur provincial de Moxico, Ernesto Muangala, et sa délégation, qui fera partie de la IIe réunion du Forum de coopération régionale et d'échange culturel entre les provinces de Moxico (Angola) et Nord-Ouest (Zambie), qui aura lieu du 4 au 7 décembre.

Dans la première phase, le projet Lobito Corridor, sélectionné parmi 40 projets d'investissement européens et nord-américains, vise à étendre cette ligne ferroviaire, qui pourrait devenir la principale infrastructure de transport ferroviaire reliant la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie aux marchés mondiaux grâce à l'Angola. De la Zambie et de la RDC, la ligne ferroviaire pourrait s'étendre jusqu'à la Tanzanie, puis à l'océan Indien.

Le corridor ferroviaire de Lobito s'étend, en Angola, sur près de 1 300 kilomètres, en passant par les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico. De plus, l'infrastructure se poursuit en République démocratique du Congo jusqu'à Solwezi, en Zambie, sur une distance de 400 kilomètres. Le corridor est également relié au vaste réseau ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer du Congo.

Pour le gouverneur de Nord-Ouest, province limitrophe de Moxico (Angola), le projet facilitera les transactions commerciales et les exportations de cuivre et de nickel, puisque la région est le deuxième producteur mondial de cuivre et possède les plus grandes réserves de nickel au monde.

Le dirigeant a également souligné l'importance du forum de coopération qui, selon lui, pourrait renforcer les partenariats dans les domaines du commerce, du développement culturel, des opportunités d'affaires, pour générer des emplois pour les jeunes et, surtout, pour les femmes, sans négliger les domaines de la santé, de l'éducation, de la défense et de la sécurité, entre autres.

Dans cette perspective, le gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala, a souligné que le contexte mondial actuel apporte des défis et de nombreuses incertitudes, c'est pourquoi l'interaction est prioritaire pour développer une coopération qui répond aux attentes des citoyens.

Muangala a soutenu qu'il est également nécessaire d'étendre et d'interconnecter les réseaux routiers et ferroviaires, l'Angola faisant un "grand effort" dans la récupération et la construction d'infrastructures, comme le corridor de Lobito, qui faciliteront l'interconnexion et la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays les océans Atlantique et Indien.

Il a réitéré que "dans un avenir proche", la construction de l'embranchement dans la province de Moxico, depuis la municipalité de Luacano, qui reliera la Zambie, en passant par la province de Nord-ouest, garantira de plus grandes connexions et échanges commerciaux.

Selon le responsable, l'Angola investit "sérieusement" dans le domaine des télécommunications, en mettant l'accent sur ANGOSAT II, qui est en mesure de fournir des services dans la région de l'Afrique australe.

« Les entrepreneurs de la province du Nord-Ouest et les Zambiens en général peuvent trouver en Angola, et à Moxico en particulier, un bon environnement d'investissement, grâce aux avantages et aux exonérations fiscales prévus par la législation en vigueur, accordant un traitement privilégié aux investisseurs intéressés par l'installation et la mise en oeuvre des entreprises et des partenariats d'affaires», a assuré Ernesto Muangala en réitérant l'invitation aux hommes d'affaires zambiens à investir dans le pays.

Pour mardi, deuxième jour du Forum, des visites de fermes agricoles, de projets miniers et énergétiques sont prévues. Aujourd'hui , les hommes d'affaires ont visité la mine de Kansanshi, la plus grande du pays, qui emploie plus de sept mille salariés, exploitée dans une zone de 10 kilomètres de long et cinq kilomètres de large.

Cette initiative du gouvernement de Moxico, en établissant des accords de coopération avec les provinces voisines de la Zambie, vise à répondre au désir des Présidents angolais, João Lourenço, et zambien, Hakainde Hichilema, au début de 2023, d'explorer le potentiel stratégique du corridor de Lobito.