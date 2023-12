Angola: Appel à un engagement accru en faveur de la recherche scientifique

Lubango — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, a souligné ce lundi, à Lubango, l'engagement de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISCED-Huila), dans la recherche scientifique des questions qui concernent les communautés pour une meilleure compréhension du contexte social et académique.

Maria do Rosário Bragança, qui s'exprimait en marge d'une visite d'observation des établissements d'enseignement supérieur publics et privés de la province de Huila, a souligné que la recherche scientifique est et doit continuer à être un acte inhérent à l'enseignement supérieur, car les études à ce niveau permettent aux citoyens de découvrir des avancées dans les domaines de la connaissance les plus divers.

Elle a souligné que l'ISCED-Huíla est l'une des institutions d'enseignement supérieur pédagogique les plus anciennes et qu'elle investissait dans la recherche, à travers les Centres de Recherche et Développement de l'Éducation (CIDE), le Centre d'études sur la biodiversité et d'Éducation environnementale (CEBEA) et les Laboratoires de Chimie.

Pour la ministre, il y a une « bonne dynamique et un bon engagement dans la recherche scientifique dans l'institution, malgré les difficultés », telles que le mauvais état des infrastructures et le manque d'enseignants, l'ISCED-Huíla a fait un bon travail qui a contribué au développement de la province, en particulier, et du pays, en général.

%

Compte tenu de son état de dégradation élevé, a déclaré la responsable, l'ISCED-Huíla bénéficiera, en 2024, d'un financement de 20 millions de dollars de la Banque mondiale pour sa réhabilitation et l'expansion de ses infrastructures.

À l'ISCED-Huíla, la recherche scientifique est menée par sept chercheurs, qui sont également enseignants chercheurs, à travers aux CIDE, CEBEA et au Laboratoire de Chimie.

Cet institut supérieur a publié plusieurs rapports, tels que ceux sur les enfants non scolarisés ou à risque d'abandon scolaire, le projet de nutrition, le projet sur la sécheresse, l'accès à la base de données, entre autres études.

L'ISCED-Huíla existe depuis 1980 comme l'une des unités organiques fondamentales de l'Université Agostinho Neto et a été réorganisée en 2009 par le décret no 7/09 du 12 mai, avec le redimensionnement de l'UAN, devenant ainsi un établissement d'enseignement supérieur autonome et de portée provinciale.