Congo-Kinshasa: Mon Neuvième Point de vue sur la situation que traverse notre pays - La République Démocratique du Congo

opinion

Mes chers/Chères Compatriotes, Depuis un temps, nous avons toujours demandé la tenue d'un Forum Patriotique regroupant les Congolais volontaires pour faire une table rase et proposer des solutions aux problèmes qui dépassent les compétences de certains politiciens Congolais.

En ce moment des campagnes électorales, nous sommes complètement embrouillés par des messages qui prêtent à des confusions et qui n'éduquent pas les électeurs. Ces messages de campagnes semblent plutôt offensifs aux uns et aux autres que patriotiques. Si les messages éparpillés pendant les campagnes créent des animosités parmi les électeurs, cela risquerait de causer des troubles indescriptibles et incontrôlables après les élections.

Ce qui n'est pas souhaitable en ce moment ou notre Congo souhaite vivre dans l'harmonie et dans la concorde nationale. Le grand souhait de tous les Congolais est que le meilleur gagne et que le choix du peuple soit accepté de façon générale par tous les Congolais. Il est à noter que le Congo, notre pays, ne peut vivre dans la paix et dans la prospérité que si les politiciens fanatiques, les gangsters et caméléons politiques libèrent les personnalités élues pour qu'ils gèrent le pays dans l'esprit du Congo Nouveau.

Ces compatriotes de malheur constituent pour notre Congo, des virus extrêmement difficiles à éradiquer du système politique et administratif Congolais. Ces éléments dangereux ont la facilite de confondre le « leader principal » pour désacraliser le pays tout entier. Il est aussi nécessaire de demander que le régime qui sera confié à diriger notre Congo pendant les années qui suivront soit capable de travailler pour la refondation du Congo et pour aboutir à un Congo nouveau.

Un Congo nouveau n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique plutôt d'un nombre limité des personnalités capables et compétents, pour affronter valablement des problèmes cruciaux qui entravent, à tous les niveaux, le développement du Congo. L'activisme politique ne peut pas se substituer à la compétence et ne peut pas non plus être considérer comme une garantie pour assumer des responsabilités nationales.

Les activistes politiques devraient être récompensés en fonction de leurs habilités physiques, morales et intellectuelles sans compromettre la marche vers un Congo nouveau. Il y a spéculations dans les socio-media qui rapportent qu'il y aurait un report des élections de six mois pour raisons de la logistique. Si le peuple accepte le report, tant mieux. Dans le cas où il y aurait mécontentements et la brouille populaire, il serait donc recommandable que nous Congolais, nous nous réunissions en Forum Patriotique pour discuter des solutions nécessaires pour amorcer et parachever une paix durable, la concorde nationale et la prospérité pour tous les Congolais.

Ce Forum Patriotique pourrait se passer à Kinshasa et composé des représentants de tous les territoires congolais. Ces patriotes seront des volontaires déterminés à mettre fin à l'imbroglio politique et administratif qui ne cessent de créer misère et désolations au Congo. Tout commencerait par établir les états de lieu de toutes les situations politiques et administratives qui sapent la culture congolaise de l'autrefois, ensuite proposer des solutions nécessaires et adéquates pour l'éclosion d'un Congo nouveau.

Le Congo possède des personnes valables et des compétences notoires capables de mettre fin aux désordres et aux gangstérismes politiques qui freinent le développement de notre pays. Réfléchissons ensemble pour voir ce que nous pouvons faire pour sauver notre cher pays, la République Démocratique du Congo. Nous sollicitons le concours de tout Congolais capable de faire ce sacrifice de nous contacter pour ébaucher ensemble un plan de travail qui devrait prendre au maximum trois semaines. Les résultats seront soumis à l'appréciation des autorités et à la population Congolaise pour considération et possible mis en application.