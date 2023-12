Congo-Kinshasa: En marge de la célébration du centenaire de la ville de Kinshasa - Le journal La Prospérité récompensé par un diplôme d'Honneur

Le Centre culturel Boboto, les Fonds de promotion culturelle et le Centre d'études pour l'action sociale ont célébré, le samedi 02 décembre 2023, le centenaire de la ville de Kinshasa. Cette célébration a aussi été l'occasion de remettre des diplômes d'honneur à divers acteurs et institutions notamment, le journal La Prospérité, qui constituent les gardiens de la mémoire collective de la ville de Kinshasa et du Pays. Cette cérémonie s'est déroulée au centre culturel Boboto en présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence le Père Alain Nzadi-a-Nzadi, Directeur général du Centre culturel Boboto et du Centre d'Etudes pour l'action sociale.

C'est un total 100 lauréats qui ont été récompensés au cours de cette cérémonie. Pour les organisateurs, "le centenaire de Kinshasa ne devait pas passer inaperçu parce que le prochain centenaire, c'est dans 100 ans". C'est dans ce contexte que, "de manière assez assourdissante, ils ont voulu faire claironner par ce diplôme, toutes ses personnes et institutions qui ont réalisé des activités autour de Kinshasa". C'est le cas du journal La Prospérité, qui a reçu un diplôme d'honneur pour sa contribution significative sur la scène médiatique dans la ville de Kinshasa et à travers dans le pays.

Pour les organisateurs, cette reconnaissance vise à saluer les efforts consentis par le média pour valoriser la culture et l'héritage de Kinshasa. A cet effet, ils ont tenu à remercier le média pour ses initiatives visant à connecter les Kinois à travers le temps et l'espace, contribuant ainsi au maintien de l'identité culturelle de la ville. En dehors du journal La Prospérité, plusieurs autres médias de la ville ont également été récompensés. Il s'agit, entre autres, de la Radio Top Congo, Okapi.net, Actualité.CD...

Le Père Alain Nzadi-a-Nzadi, Directeur du Centre culturel Boboto et Cepas a laissé entendre que c'est à titre symbolique qu'ils ont procédé à la remise de ces diplômes d'honneur. Et pour les 100 prochaines années, il a émis le souhait de voir encore cette ville grandir davantage dans tous les domaines et de redevenir cette belle capitale, jadis appelée "Kin, la Belle".