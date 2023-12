Tunisie: Guerre à Gaza - La Tunisie accueille les premiers blessés palestiniens à bras ouverts

Au-delà de la solidarité sans faille que manifestent toujours les Tunisiens envers les Palestiniens, ici c'est un message d'empathie humaniste qu'envoie Kais Saïed au monde

C'était l'évènement en Tunisie. Comme prévu, les blessés palestiniens ont atterri dimanche, à Tunis. Une opération suivie au plus haut niveau, le Président de la République s'est déplacé dans des établissements hospitaliers pour s'informer de l'état de santé des blessés, illustres hôtes de la Tunisie.

Des équipes médicales ont été mises en place dans des hôpitaux et cliniques privées en vue de prendre en charge les malades et les blessés. Le Président de la République a indiqué que la Tunisie sera toujours aux côtés de la Palestine. «Il y a des manifestations partout dans le monde pour défendre la cause, cette situation ne peut pas perdurer», a-t-il déclaré, au chevet des blessés.

Les photos du Président de la République prenant connaissance de l'état de ces blessés ont fait sensation sur les réseaux sociaux et dans les médias. En effet, les photos du président aux côtés des blessés ont suscité un sentiment d'empathie et de solidarité envers la juste cause palestinienne.

Autant dire que l'empathie spontanée affichée par le Président de la République envers les Palestiniens hôtes reflète ce que les Tunisiens ressentent en ce moment. Ces photos ne sont pas seulement destinées à l'opinion locale mais ont fait office de messages puissants adressés à l'opinion publique arabe et mondiale.

Il convient de rappeler qu'un avion militaire avec à son bord 39 Palestiniens dont 29 blessés a atterri dimanche soir à l'aéroport Tunis-Carthage, au terminal des pèlerins en provenance de l'aéroport international El-Arich (Egypte). Des ambulances mobilisées par ministère de la Santé, la Protection civile et la santé militaire ont transporté les blessés.

Que sait-on des blessés ?

Mais que sait-on de l'état de ces blessés ? Boutheina Gregba, porte-parole du Croissant-Rouge tunisien explique que ces blessés palestiniens sont admis dans les principaux hôpitaux de la capitale comme l'hôpital militaire, la Rabta, Mongi Slim, Ben Arous, ainsi que dans des cliniques privées. « Ils souffrent de fractures graves et de brûlures, certains subiront d'urgence des opérations chirurgicales compliquées », a-t-elle expliqué à La Presse.

Selon la responsable du Croissant-Rouge, certains blessés ont été déjà amputés, alors que quatre enfants sont pris en charge. « Nous avons également 19 personnes qui nécessitent un suivi psychologique vu l'état de choc dans lequel elles se trouvent », a-t-elle encore précisé.

Un autre avion militaire transportera dans les heures à venir d'autres blessés. Sauf que ces opérations requièrent des procédures extrêmement compliquées et l'intervention de plusieurs parties.

D'ailleurs, le directeur de l'assistance médicale à la direction de la santé militaire, le colonel Taieb Mekki Ben Salah, a reconnu en effet que « l'on s'attendait à recevoir plus de 57 blessés, mais les procédures extrêmement compliquées ont réduit le nombre prévu », a-t-il expliqué, ajoutant que la Tunisie oeuvre à aplanir ces difficultés.

Un soutien indéfectible

La Tunisie a longtemps été un fervent défenseur de la cause palestinienne, en exprimant son soutien politique, moral et diplomatique envers le peuple palestinien dans son combat pour recouvrer ses droits et ses terres. Cette position découle de la solidarité historique qui unit les deux peuples.

De longue date, la Tunisie a été un lieu d'accueil pour de nombreux réfugiés palestiniens qui ont fui les conflits dans la région. Les autorités tunisiennes ont contribué à les accueillir et à leur offrir un refuge et à les intégrer dans la société tunisienne.

L'ambassadeur de la Palestine en Tunisie, Hayel El Fahoum, qui était présent à l'accueil des blessés palestiniens, a rappelé que la Tunisie a toujours exprimé son soutien au peuple palestinien. « La Tunisie est solidaire du peuple palestinien et prend des mesures concrètes », a-t-il rappelé.