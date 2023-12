Tunisie: L'Ambassade d'Italie célèbre la 8e édition de la Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde (13-19 novembre 2023) - Un voyage sensoriel à travers la gastronomie italienne

La Tunisie a accueilli, pendant une semaine, plusieurs évènements organisés par l'ambassade d'Italie à Tunis en collaboration avec de nombreux acteurs, dont le bureau de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE-Agence), l'Institut italien de culture, la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie et les délégations de Tunis et de Hammamet de l'Académie de la cuisine italienne.

Suite à la mission italienne sur la sécurité agroalimentaire en Tunisie, conduite par le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, le 20 octobre dernier s'est déroulée du 13 au 19 novembre la 8e édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. La manifestation annuelle qui se tient dans le monde entier afin de promouvoir l'unique tradition gastronomique de l'Italie, a été placée sur le thème « À la table de la cuisine italienne : le bien-être par le goût », mettant ainsi en relief le lien entre la bonne nourriture et le mode de vie sain qui fait partie du régime méditerranéen.

En ouvrant la manifestation, l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, a souligné que « la gastronomie est un élément de l'identité culturelle italienne et une manifestation concrète de la créativité italienne ». En rappelant l'engagement du gouvernement italien dans la relance économique de la Tunisie, dont la mission italienne sur la sécurité agroalimentaire du 20 octobre a été un exemple concret. Saggio a réaffirmé l'importance du secteur pour les rapports économiques entre Rome et Tunis, en mettant également en lumière le rôle central pour l'Italie des exportations de produits agroalimentaires, qui se sont élevées, en 2022, à environ 60 milliards d'euros. A cette occasion, l'ambassadeur a aussi rappelé la récente candidature de la cuisine italienne à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Concernant les évènements, la Semaine de la cuisine italienne s'est ouverte avec un évènement, organisé par l'ICE-Agence dédié au petit-déjeuner « à l'italienne » et réservé aux professionnels du secteur (importateurs, distributeurs, restaurateurs, structures hôtelières).

Pour célébrer le 70e anniversaire de l'Accademia della cucina italiana, un dîner convivial consacré à la gastronomie régionale de la Sardaigne a été organisé le 16 novembre, suivi, les 17 et 18 novembre, de deux événements à la Résidence d'Italie, où le chef étoilé, Domenico Iavarone, a emmené des représentants des institutions tunisiennes, du corps diplomatique et de la communauté économique et culturelle dans un voyage sensoriel à travers le monde de la cuisine italienne.

La manifestation n'a pas été seulement caractérisée par des évènements gastronomiques comme témoigné par l'organisation, au siège de l'Institut de culture, de l'exposition « Gusto ! Gli italiani a tavola. 1970-2050 », en offrant un parcours des principales étapes de l'évolution de l'alimentation italienne au cours des dernières décennies et une idée des trajectoires possibles à l'avenir.

En conclusion, la cuisine italienne a été aussi célébrée avec la manifestation « Bella Italia » au Sheraton Tunis Hôtel. En partenariat avec l'ambassade, « Bella Italia » a célébré la culture italienne à travers diverses activités, en mettant en valeur l'authenticité et la diversité de l'artisanat, de la gastronomie et de la mode italiens.