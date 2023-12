Tunisie: Dans une opération de rebranding - A partir d'aujourd'hui, Sodexo devient Pluxee

Sodexo, leader mondial des avantages et de l'engagement des collaborateurs, se dote à partir d'aujourd'hui, 5 décembre, d'une nouvelle marque, «Pluxee», pour ses services Avantages et Récompenses. C'est ce qu'a révélé récemment Slim Ben Ammar CEO de Sodexo Tunisie au cours d'une cérémonie durant laquelle la nouvelle identité de la marque a été révélée.

Depuis 2010, Sodexo Pass Tunisie, leader sur le marché tunisien des titres restaurants et de Services, s'est lancé dans la transformation digitale et est l'unique émetteur à avoir lancé une carte pour transformer les services du format papier vers un format numérique.

Avec une Carte multi offrant aujourd'hui plusieurs services : repas, cadeau et habillement, l'opérateur s'engage à continuer à enrichir ses offres de manière à permettre à ses entreprises clientes de faire rayonner leur marque employeur en proposant des solutions innovantes et personnalisées grâce à Pluxee Tunisie.

C'est ainsi que les milliers de bénéficiaires de chèques & cartes repas, cadeaux et habillement de Sodexo Pass Tunisie seront bientôt munis de la nouvelle marque Pluxee. De même que d'ici fin 2023, Pluxee lancera plusieurs nouveaux services qui viendront renforcer sa ferme volonté d'entrer de plainpied dans un univers digital au service de l'engagement des employés, aidant chacun à profiter davantage de ce qui compte vraiment pour lui.

Selon le patron de l'opérateur historique des chèques restaurants en Tunisie, cette migration vers la nouvelle marque, Pluxee, vise à se différencier plus fortement sur un marché extrêmement dynamique le partenaire pour une expérience collaborateurs digitale et mieux amplifiée.

« Sodexo est un héritage dont nous sommes fiers qu'on laisse derrière nous sans beaucoup de nostalgie car Pluxee nous permettra de mieux accompagner les entreprises face aux évolutions du monde du travail, et aux attentes individuelles de bien-être et d'épanouissement », a-t il souligné.

En effet, disposer d'une identité plus forte permettra à nos clients et partenaires d'avoir accès à des services qui incarnent notre vision et notre forte ambition d'être porteurs d'opportunités digitales, optimistes et innovantes pour faciliter le quotidien des employés des entreprises en proposant des solutions innovantes et personnalisées, face aux évolutions fortes que connaît le monde du travail. Avec le remplacement de la marque Sodexo avantages et récompenses, l'entité juridique change de raison sociale pour devenir Pluxee Tunisie, tout en conservant sa personnalité morale, son identifiant unique, sa structure d'actionnariat et son équipe.