Afrique: Ronde francophone des jeux éducatifs Vocabulon - Françoise Etoa arrose écoliers et instituteurs

Avec ses partenaires, dont l'Association française, Défense de Langue Française, Françoise ETOA l'Ambassadeur Afrique des Jeux Éducatifs Vocabulon, a, dimanche dernier, procédé à la remise de consoles de Jeux Éducatifs Vocabulon à des centaines d'élèves des écoles primaires rurales, ainsi qu'à 150 instituteurs. C'était au très chic hôtel Hilton de Yaoundé, au cours d'une cérémonie présidée par la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Education de base, Dr Viviane ASHERI KILO.

La cérémonie du 03 décembre 2023 a été rehaussée par la présence et la participation effectives du PDG de la Maison Megableu (éditeur de Vocabulon), Pascal ESNOL. Le chef d'entreprise a fait le déplacement de Paris pour la capitale camerounaise, comme pour souligner l'importance de l'événement organisé par Françoise ETOA qui est par ailleurs présidente - fondatrice de la Maison de la Francophonie de Bata ( Guinée Équatoriale), et présidente de l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, pour ne pas en dire plus sur cette chevalière de l'humanitaire et inlassable promotrice de la langue française.

Des centaines de consoles de Jeux Éducatifs Vocabulon ont ainsi été remises aux écoliers des zones rurales, ainsi qu'à leurs 150 maîtres. Selon nos informations, une console coûte 36 500 FCFA au Cameroun ( près de 60 euros). La présence du représentant - résident de l'Institut Africain d'Informatique ( IAI - Cameroun), Armand Claude ABANDA, a été d'une indéniable plus-value à une cérémonie riche en sons et couleurs. Ce dernier a promis 150 bourses de formation en informatique ainsi que des lampes solaires aux 150 instituteurs conviés à la cérémonie de l'hôtel Hilton de Yaoundé.

"Vous avez des mots qui sont tirés des dictionnaires Larousse qui a fourni toutes les bases de données. Et l'enfant déplace son pion sur le plateau, il atterrit sur une lettre, et s'il veut gagner une carte - lettre A par exemple, on va tirer une carte sur laquelle on va lui dire par exemple, voilà, tu vas trouver un mot qui commence par A . On va lui dire, c'est un verbe, et sa définition est celle-ci" explique Pascal ESNOL le PDG de Megableu, sur le principe du jeu. Et de poursuivre : " Et l'enfant, s'il trouve le mot, il gagne la carte A . Et pour terminer la partie, il doit imaginer un mot de quatre lettres, et si cela est fait, le mot est celui qui gagne le jeu. Donc, il s'agit de quelque chose de très simple et de très amusant ".

Pour Françoise ETOA l'Ambadareur Afrique des Jeux Éducatifs Vocabulon, " j'ai invité ici au Hilton ( de Yaoundé, NDLR) 150 instituteurs et des écoliers des différentes zones rurales du Cameroun. Vocabulon est un partenaire idéal non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les enfants eux-mêmes. La vie d'un enfant c'est le jeu. Dans l'apprentissage du français, son problème est généralement celui de l'accent. Mais quand il faut s'amuser en apprenant, l'enfant déploie toute son énergie, et peut facilement apprendre et retenir des choses".

Prenant enfin la parole pour la caution gouvernementale, pour un évènement parrainé par le Pr Laurent Serge ETOUNDI NGOA le ministre de l'Education de base, Dr Vivian ASHERI KILO la secrétaire d'État de cette administration, a félicité l'initiative de l'Ambasadeur Afrique des Jeux Éducatifs Vocabulon et ses partenaires, et indiqué que cette action cadre avec les instructions du président de la République, Paul BIYA, qui souhaite que tous les jeunes Camerounais soient bilingues, avec les mêmes capacités pour s'exprimer en français et en anglais, les deux langues du pays.

Bien plus, la photo montrant le chef de l'État avec son maître du CM2, photo- phare de la cérémonie, en disait long sur l'importance que le chantre du Renouveau accorde à l'éducation, et son respect pour la profession enseignante.

La date de la prochaine cérémonie de remise de 400 consoles de Jeux Éducatifs Vocabulon par Françoise ETOA au Cameroun, reste à déterminer. Les Jeux Éducatifs Vocabulon sont déjà connus dans plusieurs autres pays d'Afrique francophone, à l'instar du Gabon, le Tchad, le Congo, la Côte-d'Ivoire.