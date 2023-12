Congo-Kinshasa: Campagne électorale en RDC - Avec ou sans moyens financiers, des candidats aux élections législatives optent pour le porte-à-porte et les bruits de la rue

Les rues de Kinshasa sont de plus en plus envahies par différents candidats aux élections législatives nationales et provinciales, et ceux qui battent également campagne pour leurs candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. L'ambiance de cette campagne est aux allures d'une fête utilisant des mineurs à qui l'on distribue des t-shirts, des tracts, des banderoles et affiches à placer dans certains murs.

On assiste ainsi au défilement des candidats disposant d'assez de moyens qui se font escorter par les jeeps de la police, avec des mégaphones puis autour d'un pot. Ceux qui en sont dépourvus se limitent à l'affichage de leurs portraits, implorent le bon sens des électeurs. Parfois tout cela se termine par une bagarre entre les potentiels électeurs autour de l'argent à se partager.

D'où, quels sont les défis de cette campagne électorale ? Comment les candidats s'organisent-ils pour battre leur campagne ? Pour quelles raisons compétissent-ils et avec quelles promesses pour l'intérêt de leurs électeurs ? Quel est le profil d'un meilleur candidat ? Comment peut-on l'identifier ? C'est la problématique qu'aborde le magazine de promotion des droits et devoirs. Droits et Citoyenneté est produit par Jeef Ngoy Mulonda.