Congo-Kinshasa: Nomination des animateurs de la Réserve armée de la défense

Le lieutenant-général David Padiri Bulenda est nommé Coordonnateur national de la Réserve armée de la défense en RDC, aux termes d'une ordonnance présidentielle diffusée lundi 4 décembre sur la chaîne nationale (RTNC).

Selon cette ordonnance, lieutenant-général David Padiri est secondé par le général-major janvier Mayanga, en charge de l'organisation et des renseignements, et le général de brigade Emery Godas Nsumpa, en charge du recrutement et de la mobilisation.

Ces nominations font suite à la promulgation de la loi établissant la Réserve armée de la défense en RDC après l'adoption de son projet par l'Assemblée nationale et Sénat le 20 avril dernier.

Le lieutenant-général David Padiri Bulenda est lui-même un ancien chef de groupes Maï- Maï de l'Est de la RDC. Il a gravi plusieurs échelons et occupé plusieurs fonctions au sein de l'armée congolaise, dont celles de commandement du Service d'éducation civique, patriotique et d'actions sociales (SECAS).

Il va désormais coordonner ce service de la réserve armée de la défense, qui est constitué de plusieurs catégories de personnes :

les militaires de carrière retraités et des services de sécurité

les démobilisés du service militaire obligatoire ou contractuel

les volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale, que plusieurs acteurs appellent « Wazalendo » (patriotes).