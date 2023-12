Algérie: Education - lancement d'un système numérique de notification et de signalement de l'état du chauffage

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, lundi, la mise en service, à partir de mardi, d'un système numérique de notification et de signalement de l'état des appareils de chauffage dans les établissements éducatifs dans le but d'intervenir rapidement pour remédier aux dysfonctionnements.

"Outre les mesures prises pour assurer le chauffage dans tous les établissements éducatifs à travers le pays, garantir leur fonctionnement permanent pendant la période hivernale et veiller à créer des conditions optimales pour la scolarité et l'enseignement, le ministère de l'Education nationale annonce la mise en service d'un système numérique de notification et de signalement de l'état des appareils de chauffage dans les établissements éducatifs à partir de mardi 5 décembre 2023", lit-on dans le communiqué du ministère.

"Ce système signale instantanément toute interruption du chauffage, partielle ou totale, pour une intervention rapide et efficace afin de réparer les pannes et remédier aux dysfonctionnements pouvant survenir de temps à autre", précise la même source.

Les directeurs des établissements éducatifs des trois paliers auront pour mission de signaler, en temps réel, les problèmes via ce système numérique, en utilisant leurs comptes sur le système d'information du ministère et de définir la nature de la panne enregistrée dans les systèmes de chauffage via leurs comptes, afin de faciliter l'intervention des services concernés.

Le même système numérique sera également utilisé pour informer les walis par e-mail, dès qu'une panne ou un dysfonctionnement est constaté dans n'importe quel établissement éducatif à travers la wilaya, conclut le communiqué.