Algérie: Approvisionnement du marché - Zitouni appelle à renforcer les capacités de production des minoteries

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a appelé, lundi à Alger, à renforcer les capacités de production des minoteries pour assurer la disponibilité de la semoule subventionnée et des pâtes alimentaires à l'approche du mois de Ramadhan.

Présidant la Rencontre nationale des responsables des minoteries publiques et privées, au Palais des expositions d'Alger, le ministre a précisé que cette rencontre de concertation avec les partenaires et les professionnels du secteur "vise à assurer la stabilité de l'approvisionnement du marché national en semoule subventionnée et en pâtes, pour couvrir les besoins nationaux, notamment à l'approche du mois de Ramadhan", indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, cette rencontre entre également dans le cadre de l'approche participative et consultative du ministère avec les différentes filières professionnelles pour identifier les difficultés auxquelles les professionnels sont confrontés.

Après avoir écouté les préoccupations et les propositions des responsables des minoteries, M. Zitouni a insisté sur "l'impératif de coordonner les efforts en vue de garantir la disponibilité de la semoule subventionnée et des pâtes alimentaires et de s'adapter à l'augmentation de la consommation, notamment à l'approche du mois de Ramadhan", note le communiqué.

La rencontre a été marquée par la présence du directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Nasreddine Messaoudi, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrissi, de cadres des ministères du Commerce et l'Agriculture, ainsi que de professionnels et acteurs concernés, conclut la même source.